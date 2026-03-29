Одна людина загинула і дві поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви обстрілів

Зазначається, що через російську агресію одна людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Чим били росіяни

Для атак на область окупанти застосовували дрони, авіацію та артилерію.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Благовіщенське, Білозерка, Біляївка, Веселе, Високе, Вірівка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Львове, Микільське, Молодіжне, Монастирське, Наддніпрянське, Незламне, Нововоронцовка, Новодмитрівка, Новорайськ, Одрадокам’янка, Ольгівка, Осокорівка, Паришеве, Придніпровське, Приозерне, Розлив, Садове, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Чарівне, Червоне, Станіслав, Широка Балка та місто Херсон.

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Куди били

Російські військові били по:

критичній та соціальній інфраструктурі;

житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

Також окупанти понівечили церкву, адмінбудівлю, фермерське господарство та приватний автомобіль.

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Евакуація

Повідомляється, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей.