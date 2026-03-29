Один человек погиб и двое ранены в результате российских обстрелов Херсонщины

За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы обстрелов

Отмечается, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.

Чем били россияне

Для атак на область оккупанты применяли дроны, авиацию и артиллерию.

Атакованные населенные пункты

За минувшие сутки под вражеским обстрелом находились Антоновка, Берислав, Благовещенское, Белозерка, Беляевка, Веселое, Высокое, Веровка, Днепровское, Дудчаны, Змиевка, Золотая Балка, Кизомыс, Львово, Никольское, Молодежное, Монастырское, Надднепрянское, Незламное, Нововоронцовка, Новодмитровка, Новорайск, Отрадокамянка, Ольговка, Осокоровка, Паришево, Приднепровское, Приозерное, Разлив, Садовое, Софиевка, Токаревка, Томарино, Томина Балка, Тягинка, Урожайное, Крещеновка, Чаривное, Червоное, Станислав, Широкая Балка и город Херсон.

Куда били

Российские военные обстреливали:

критической и социальной инфраструктуре;

жилых кварталах населенных пунктов области - в частности, повредили 2 многоэтажки и 13 частных домов.

Также оккупанты повредили церковь, административное здание, фермерское хозяйство и частный автомобиль.

Эвакуация

Сообщается, что вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 10 человек.