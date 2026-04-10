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Новини Фото Атака БпЛА на Суми
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РФ вдруге за день атакувала безпілотником житловий будинок у Сумах: 14 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлення)

Російські війська увечері 10 квітня завдали удару безпілотником по житловому будинку у Сумах. За попередньою інформацією, є постраждалі. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Суми. РФ вчергове вдарила безпілотником по житловому будинку", - ідеться в повідомленні.

  • Прицільний удар по цивільній інфраструктурі.
  • Попередньо, є постраждалі.

суми

"Усі наслідки уточнюються. Загроза зберігається. Бережіть себе та рідних", - додали в ОВА.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив: "Знову влучання в центральній частині Сум, в багатоповерхівку - нижній поверх. Сталося загорання. Є потерпілі, в тому числі й діти. Травмованим надається медична допомога.

Триває евакуація мешканців.

Здійснено блокування території удару".

Оновлення

Згодом Григоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали 14 мешканців Сум.

Серед поранених – 14-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці.

Більшість постраждалих – люди літнього віку. Госпіталізована 87-річна жінка.

Усім постраждалим надається необхідна допомога. 

суми
суми

Нагадаємо, сьогодні в Ковпаківському районі Сум російський безпілотник влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна жінка звернулася до медиків через гостру стресову реакцію.

Автор: 

Сумська область (4901) Суми (1166) Сумський район (677)
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Топ коментарі
+4
ЗСУ, де удари по москві? ГУР, де підрив москви зсередини?
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10.04.2026 23:10 Відповісти
+3
Кожний удар по Сумах має призводити до дзеркального удару по Бєлгороду. Пора закінчувати гру "в гуманізм". Кишки їх жінок та дітей мають висіти на гілках дерев, лікарні розслітатися на порох. Все як у нас! Все що кацапня принесла нам має поернутися до них. І хай весь світ це бачить! Їм пофіг наші діти - будуть пофіг і кацапські.
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11.04.2026 00:08 Відповісти
+1
То буде порушенням перемірія!
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10.04.2026 23:55 Відповісти

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