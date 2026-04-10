РФ вдруге за день атакувала безпілотником житловий будинок у Сумах: 14 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлення)

Російські війська увечері 10 квітня завдали удару безпілотником по житловому будинку у Сумах. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Суми. РФ вчергове вдарила безпілотником по житловому будинку", - ідеться в повідомленні.

Прицільний удар по цивільній інфраструктурі.

Попередньо, є постраждалі.

"Усі наслідки уточнюються. Загроза зберігається. Бережіть себе та рідних", - додали в ОВА.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив: "Знову влучання в центральній частині Сум, в багатоповерхівку - нижній поверх. Сталося загорання. Є потерпілі, в тому числі й діти. Травмованим надається медична допомога.

Триває евакуація мешканців.

Здійснено блокування території удару".

Оновлення

Згодом Григоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали 14 мешканців Сум.

Серед поранених – 14-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці.

Більшість постраждалих – люди літнього віку. Госпіталізована 87-річна жінка.

Усім постраждалим надається необхідна допомога.





Нагадаємо, сьогодні в Ковпаківському районі Сум російський безпілотник влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна жінка звернулася до медиків через гостру стресову реакцію.