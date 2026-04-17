Масовані атаки на Херсонщину: десятки населених пунктів під ударами РФ, 9 поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли Херсонську область, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та інфраструктуру. Є поранені цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА та начальник МВА Ярослав Шанько.

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Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Інженерне, Садове, Придніпровське, Комишани, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Гончарне, Новодмитрівка, Дніпровське, Кізомис, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новорайськ, Золота Балка, Дудчани, Урожайне, Хрещенівка, Шевченківка, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Томарине, Тягинка, Степне, Львове, Милове, Орлове, Веселе та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, комунальне підприємство, газопровід, автозаправну станцію, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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Удари по цивільних 17 квітня

Орієнтовно о 06:00 росіяни обстріляли з РСЗВ Новорайськ. Під ворожий удар потрапив 63-річний чоловік. Він дістав уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Орієнтовно о 6:30 неподалік Інженерного росіяни атакували з БпЛА 70-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Через ворожий удар він дістав вибухову травму та осколкові поранення кінцівок. Наразі лікарі проводять дообстеження та надають йому необхідну допомогу.

Близько 7.00 у Дніпровському районі Херсону російські окупанти здійснили чергову атаку на громадський транспорт. Цього разу під ворожий удар потрапив маршрутний автобус приватного перевізника.

За попередньою інформацією, водій з пасажирами не травмувались.

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Наслідки атаки по автобусу











