РФ атакувала Одещину безпілотниками: уражено щонайменше 6 будинків. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено обʼєкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпре, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповіднику, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.



Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих атак загиблих та постраждалих немає.















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Що передувало?

За даними Повітряних сил, РФ випустила по Україні 172 БпЛА та балістичну ракету.

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