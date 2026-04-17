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Новини Фото Обстріли Одещини
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РФ атакувала Одещину безпілотниками: уражено щонайменше 6 будинків. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено обʼєкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпре, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповіднику, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.

Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих атак загиблих та постраждалих немає.

Наслідки ударів РФ по Одеській області 17 квітня
Наслідки ударів РФ по Одеській області 17 квітня
Наслідки ударів РФ по Одеській області 17 квітня
Наслідки ударів РФ по Одеській області 17 квітня
Наслідки ударів РФ по Одеській області 17 квітня
Наслідки ударів РФ по Одеській області 17 квітня
Наслідки ударів РФ по Одеській області 17 квітня

Читайте: Удар РФ по будинку в Одесі: аварійно-рятувальні роботи завершено, загинули 8 людей, ще 16 - постраждали. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Читайте: РФ вдарила по енергетиці Чернігова: 6 тисяч абонентів без світла

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обстріл (35258) Одеська область (4242)
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