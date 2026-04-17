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РФ атакувала Одещину безпілотниками: уражено щонайменше 6 будинків. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено обʼєкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпре, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповіднику, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.
Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожих атак загиблих та постраждалих немає.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, РФ випустила по Україні 172 БпЛА та балістичну ракету.
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