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РФ атаковала Одесскую область беспилотниками: поражено не менее 6 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. Повреждены объекты портовой, транспортной и жилищной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипре, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В нескольких местах, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы спасателями.

Повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Пострадали как минимум 6 частных жилых домов", - говорится в сообщении.

В результате вражеских атак погибших и пострадавших нет.

Последствия ударов РФ по Одесской области 17 апреля
Последствия ударов РФ по Одесской области 17 апреля
Последствия ударов РФ по Одесской области 17 апреля
Последствия ударов РФ по Одесской области 17 апреля
Последствия ударов РФ по Одесской области 17 апреля
Последствия ударов РФ по Одесской области 17 апреля
Последствия ударов РФ по Одесской области 17 апреля

Читайте: Удар РФ по дому в Одессе: аварийно-спасательные работы завершены, погибли 8 человек, еще 16 - пострадали. ФОТОрепортаж

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