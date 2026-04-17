РФ атаковала Одесскую область беспилотниками: поражено не менее 6 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. Повреждены объекты портовой, транспортной и жилищной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипре, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В нескольких местах, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы спасателями.



Повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Пострадали как минимум 6 частных жилых домов", - говорится в сообщении.

В результате вражеских атак погибших и пострадавших нет.















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Что предшествовало?

По данным Воздушных сил, РФ выпустила по Украине 172 БПЛА и баллистическую ракету.

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