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РФ атаковала Одесскую область беспилотниками: поражено не менее 6 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. Повреждены объекты портовой, транспортной и жилищной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипре, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"В нескольких местах, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы спасателями.
Повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Пострадали как минимум 6 частных жилых домов", - говорится в сообщении.
В результате вражеских атак погибших и пострадавших нет.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, РФ выпустила по Украине 172 БПЛА и баллистическую ракету.
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