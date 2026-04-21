Двоє людей загинуло, ще п’ять дістали поранення внаслідок ворожих ударів по Херсонщині. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Садове, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Новодмитрівка, Кізомис, Зорівка, Гончарне, Микільське, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Новорайськ, Українка, Борозенське, Хрещенівка, Шевченківка, Милове, Золота Балка, Саблуківка, Гаврилівка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Вірівка, Осокорівка, Одрадокам'янка, Бургунка, Качкарівка, Михайлівка, Томарине, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 5 дістали поранення.

Пізніше стало відомо, що росіяни вбили мешканця Херсона. Ворог атакував з безпілотника 54-річного чоловіка. Він дістав поранення, несумісні з життям.







