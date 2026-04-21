Один человек погиб, еще 5 получили ранения в результате вражеских ударов по Херсонщине

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакованные населенные пункты

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Инженерное, Садовое, Молодежное, Камышаны, Белозерка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Днепровское, Новодмитровка, Кизомыс, Зоревка, Гончарное, Никольское, Понятовка, Новотягинка, Берислав, Новорайск, Украинка, Борозенское, Крещеновка, Шевченковка, Милово, Золотая Балка, Саблуковка, Гавриловка, Новоалександровка, Нововоронцовка, Нововоскресенское, Веровка, Осокоровка, Отрадокамянка, Бургунка, Качкаровка, Михайловка, Томарино, Тягинка, Веселое, Козацкое и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты повредили частный гараж и автомобили.

В результате российской агрессии один человек погиб, еще 5 получили ранения.

Читайте: Присвоили 7,7 млн грн государственных средств во время технического осмотра объектов Херсонщины, поврежденных в результате войны: осуждены три человека