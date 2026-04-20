Присвоили 7,7 млн грн государственных средств в ходе технического обследования объектов Херсонщины, поврежденных в результате войны: осуждены три человека

Трое человек признаны виновными в хищении 7,7 млн грн государственных средств при оказании услуг по обследованию объектов в Херсонской области: их заключили в тюрьму.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

"20 апреля 2026 года ВАКС огласил приговор бывшей руководительнице одного из департаментов Херсонской ОВА, владелице и директору частной компании. Лица признаны виновными в присвоении 7,7 млн грн государственных средств при оказании услуг по обследованию объектов в Херсонской области, поврежденных в результате военной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Присвоили 4,6 млн грн на восстановление разрушенной инфраструктуры: полиция Киевской области сообщила фигурантам о подозрении

Приговоры

Приговором суда бывшая руководительница одного из департаментов Херсонской ОВА признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ее приговорили к 7 годам 2 месяцам лишения свободы.

Владелицу частной компании признали виновной по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ее приговорили к 7 годам 1 месяцу лишения свободы.

Директор частной компании получил наказание в виде 7 лет лишения свободы (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Расхитили почти полмиллиона грн благотворительных средств на обустройстве модульных домов в Киевской области - подрядчику сообщено о подозрении. ФОТО

У осужденных конфисковано все принадлежащее им на праве собственности имущество, а также они лишены права занимать должности на предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на два года.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Детали дела

В рамках досудебного расследования установлено, что руководительница одного из департаментов Херсонской ОВА, действуя совместно с владельцем частной компании, организовала противоправное завладение бюджетными средствами во время выполнения договора об обследовании технического состояния 107 объектов социальной инфраструктуры.

Выяснилось, что стоимость выполненных работ по техническому обследованию была завышена более чем в 15 раз. В результате из резервного фонда Кабинета Министров Украины было перечислено лишних 7,7 млн грн, которыми и завладели разоблаченные лица.