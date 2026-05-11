Двох поліцейських підозрюють у приховуванні обставин смертельної ДТП із 17-річним велосипедистом на Хмельниччині. ФОТО

На Хмельниччині двом поліцейським повідомлено про підозру у приховуванні обставин смертельної ДТП за участю 17-річного велосипедиста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Велосипедист загинув на місці

За даними слідства, 18 січня 2026 року автомобіль наїхав на неповнолітнього хлопця, який рухався велосипедом. Від отриманих травм він загинув на місці.









Першими на місце аварії прибули двоє інспекторів Шепетівського районного управління поліції. Вони мали забезпечити охорону місця ДТП та зберегти її первинну картину - положення автомобіля, сліди гальмування, уламки та інші докази.

Поліцейські допустили втрату важливих слідів

Втім, за версією слідства, поліцейські не забезпечили належну охорону місця події, допустили втрату важливих слідів та сприяли зміні розташування автомобіля, причетного до аварії. Це могло ускладнити встановлення реальних обставин ДТП.

Окремо слідство перевіряє факт вимкнення нагрудних відеореєстраторів. За попередніми даними, інспектори умисно вимкнули бодікамери на місці події. Записи могли зафіксувати перші дії після аварії, стан водія та інші важливі деталі.

Водія не перевірили на сп’яніння

Крім того, водія не перевірили на стан алкогольного чи іншого сп’яніння безпосередньо після ДТП.



Двом інспекторам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 КК України - приховування особливо тяжкого злочину. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Водія автомобіля вже засуджено до 9 років позбавлення волі за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть неповнолітнього. Судово-токсикологічна експертиза встановила у його крові 1,73 проміле алкоголю. Публічне обвинувачення у справі щодо водія підтримував керівник Хмельницької обласної прокуратури, який очолював групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні.