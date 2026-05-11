Двох поліцейських підозрюють у приховуванні обставин смертельної ДТП із 17-річним велосипедистом на Хмельниччині. ФОТО

На Хмельниччині двом поліцейським повідомлено про підозру у приховуванні обставин смертельної ДТП за участю 17-річного велосипедиста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Велосипедист загинув на місці

За даними слідства, 18 січня 2026 року автомобіль наїхав на неповнолітнього хлопця, який рухався велосипедом. Від отриманих травм він загинув на місці.

ДТП на Хмельниччині
Першими на місце аварії прибули двоє інспекторів Шепетівського районного управління поліції. Вони мали забезпечити охорону місця ДТП та зберегти її первинну картину - положення автомобіля, сліди гальмування, уламки та інші докази.

Поліцейські допустили втрату важливих слідів

Втім, за версією слідства, поліцейські не забезпечили належну охорону місця події, допустили втрату важливих слідів та сприяли зміні розташування автомобіля, причетного до аварії. Це могло ускладнити встановлення реальних обставин ДТП.

Окремо слідство перевіряє факт вимкнення нагрудних відеореєстраторів. За попередніми даними, інспектори умисно вимкнули бодікамери на місці події. Записи могли зафіксувати перші дії після аварії, стан водія та інші важливі деталі.

Водія не перевірили на сп’яніння

Крім того, водія не перевірили на стан алкогольного чи іншого сп’яніння безпосередньо після ДТП.

Двом інспекторам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 КК України - приховування особливо тяжкого злочину. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Водія автомобіля вже засуджено до 9 років позбавлення волі за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть неповнолітнього. Судово-токсикологічна експертиза встановила у його крові 1,73 проміле алкоголю. Публічне обвинувачення у справі щодо водія підтримував керівник Хмельницької обласної прокуратури, який очолював групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

ДТП (4494) Нацполіція (15667) Хмельницька область (1072)
Топ коментарі
Непрофесійні або корумповані поліцейські?Та не може бути.
11.05.2026 13:48 Відповісти
Теж мені новина,100% поліцаїв фальсифікують порушення.
11.05.2026 13:54 Відповісти
А ким був по життю той водій, якщо поліціянти відразу вимкнули бодікамери?...
11.05.2026 14:11 Відповісти
наша міліція нас береже?
11.05.2026 13:53 Відповісти
Частенько вони їх (порушення) професійно провокують, а потім радісно й завзято "крутять" жертву, надівають кайданки і радять потім звертатися до суду. Але чинити опір - зась! Стаття!
11.05.2026 14:07 Відповісти
"18 січня 2026 року автомобіль наїхав" - "Водія автомобіля вже засуджено до 9 років позбавлення волі".
"в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві" - ??? коли сидітиме?
11.05.2026 14:01 Відповісти
тандирові нові статті нанизують..віджим жила типу, ну все як у нас.
11.05.2026 14:23 Відповісти
беззаперечний один факт, - у водія не було зброї!! інакше б мєнти просто втікли!! ))
11.05.2026 14:01 Відповісти
А ким був по життю той водій, якщо поліціянти відразу вимкнули бодікамери?...
11.05.2026 14:11 Відповісти
Той водій був "нєпрікасаємий" "нєснімаємий".
11.05.2026 14:24 Відповісти
Нефотогенічний?
11.05.2026 14:33 Відповісти
 
 