Двоих полицейских подозревают в сокрытии обстоятельств смертельного ДТП с 17-летним велосипедистом в Хмельницкой области. ФОТО

В Хмельницкой области двум полицейским предъявлено подозрение в сокрытии обстоятельств ДТП со смертельным исходом, в котором погиб 17-летний велосипедист.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Велосипедист погиб на месте

По данным следствия, 18 января 2026 года автомобиль наехал на несовершеннолетнего юношу, который ехал на велосипеде. От полученных травм он погиб на месте.









Первыми на место аварии прибыли двое инспекторов Шепетовского районного управления полиции. Они должны были обеспечить охрану места ДТП и сохранить его первоначальную картину - положение автомобиля, следы торможения, обломки и другие улики.

Полицейские допустили утрату важных следов

Впрочем, по версии следствия, полицейские не обеспечили надлежащую охрану места происшествия, допустили утрату важных следов и способствовали изменению расположения автомобиля, причастного к аварии. Это могло затруднить установление реальных обстоятельств ДТП.

Отдельно следствие проверяет факт отключения нагрудных видеорегистраторов. По предварительным данным, инспекторы умышленно выключили бодикамеры на месте происшествия. Записи могли зафиксировать первые действия после аварии, состояние водителя и другие важные детали.

Водителя не проверили на опьянение

Кроме того, водителя не проверили на состояние алкогольного или иного опьянения непосредственно после ДТП.



Двум инспекторам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 396 УК Украины - сокрытие особо тяжкого преступления. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения и отстранении от должностей.

Водитель автомобиля уже приговорен к 9 годам лишения свободы за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть несовершеннолетнего. Судебно-токсикологическая экспертиза установила в его крови 1,73 промилле алкоголя. Обвинение по делу в отношении водителя поддерживал руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, возглавлявший группу прокуроров в этом уголовном производстве.