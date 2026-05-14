Росіяни вночі вдарили по локомотиву на Харківщині. ФОТО
Сьогодні вночі ворог продовжив завдавати цілеспрямованих ударів по залізниці. Цього разу на Харківщині.
Про це повідомили у "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, уражено маневровий локомотив.
"Завдяки роботі моніторингових центрів, які минулої доби працювали у посиленому режимі по всій Україні, локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ніхто не постраждав.
Атаки на "Укрзалізницю"
В "Укрзалізниці" повідомили, що загалом за ці 2 дні внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви.
Що передувало
Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні 13 травня російські війська завдали 23 ударів по об’єктах "Укрзалізниці" в різних регіонах країни. Під обстрілами опинилися мости, депо, енергетична інфраструктура та рухомий склад.
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