Росіяни вночі вдарили по локомотиву на Харківщині. ФОТО

Сьогодні вночі ворог продовжив завдавати цілеспрямованих ударів по залізниці. Цього разу на Харківщині.

Про це повідомили у "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, уражено маневровий локомотив.

"Завдяки роботі моніторингових центрів, які минулої доби працювали у посиленому режимі по всій Україні, локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ніхто не постраждав.

Атаки на "Укрзалізницю"

В "Укрзалізниці" повідомили, що загалом за ці 2 дні внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви.

Що передувало

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні 13 травня російські війська завдали 23 ударів по об’єктах "Укрзалізниці" в різних регіонах країни. Під обстрілами опинилися мости, депо, енергетична інфраструктура та рухомий склад.