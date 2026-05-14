Тур за $90 тисяч: на Вінниччині затримали позашляховик із дев’ятьма ухилянтами. ФОТО

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону на Вінниччині зупинили чергову спробу незаконного перетину державного кордону. У Тульчинському районі правоохоронці затримали позашляховик Nissan, у якому перебували одразу дев'ятеро чоловіків.

У салоні автівки зібралися жителі Київщини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Запоріжжя, Харківщини, Чернігівщини та Одещини віком від 25 до 52 років. Всі вони планували незаконно потрапити до Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прикордонників, організатора схеми чоловіки знайшли через месенджер. Він обіцяв повний сервіс за 10 тисяч доларів з кожного (оплата здійснювалася на криптогаманець). У вартість входили:

детальні інструкції та онлайн-супровід;

проживання в готелі в Умані, який став точкою збору;

купівля позашляховика спеціально для цієї поїздки.

Серед пасажирів перебував пособник організатора, який виконував роль "штурмана" — він сидів поруч із водієм та координував маршрут за вказівками анонімного куратора.

Наслідки для порушників: Реалізувати план завадили прикордонники, які затримали групу неподалік держкордону. Всіх "туристів" притягнуто до адміністративної відповідальності.

Щодо "штурмана" ситуація складніша: до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує кримінальна відповідальність.

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