Наслідки атаки на Харків: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

Ворог вночі 1 червня завдав удару БпЛА по Основ’янському району Харкова. Зафіксовано влучання в 5-поверховий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Постраждали двоє людей. Медики надали необхідну допомогу. Також пошкоджені багатоповерхівки неподалік.

Крім того, пошкоджено авто та пʼять гаражів, ще два гаражі - зруйновані вщент.

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Наслідки атаки









