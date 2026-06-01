Наслідки атаки на Харків: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж
Ворог вночі 1 червня завдав удару БпЛА по Основ’янському району Харкова. Зафіксовано влучання в 5-поверховий будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Постраждали двоє людей. Медики надали необхідну допомогу. Також пошкоджені багатоповерхівки неподалік.
Крім того, пошкоджено авто та пʼять гаражів, ще два гаражі - зруйновані вщент.
Наслідки атаки
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