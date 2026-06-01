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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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Наслідки атаки на Харків: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

Ворог вночі 1 червня завдав удару БпЛА по Основ’янському району Харкова.  Зафіксовано влучання в 5-поверховий будинок. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Постраждали двоє людей. Медики надали необхідну допомогу. Також пошкоджені багатоповерхівки неподалік.

Крім того, пошкоджено авто та пʼять гаражів, ще два гаражі - зруйновані вщент.

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Наслідки атаки

Удар по Харкову 1 червня
Удар по Харкову 1 червня
Удар по Харкову 1 червня
Удар по Харкову 1 червня
Удар по Харкову 1 червня

Автор: 

обстріл (34320) Харків (6116) Харківська область (2796) Харківський район (916)
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