У Харкові пролунало близько десяти вибухів: є постраждалі

У ніч проти понеділка, 1 червня, у Харкові зафіксували близько десяти ворожих ударів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Удари по районах міста та загроза дронів

Мер заявив, що на околицях Слобідського району, які межують з окружною, сталося приблизно десять ударів. Він також попередив, що на місто ще прямують ворожі бойові дрони.

"Також є інформація про влучання у багатоповерхівку в Основʼянському районі. Деталі зʼясовуємо", — повідомив Ігор Терехов.

Згодом він уточнив, що за оновленими даними влучання сталося по гаражному кооперативу поруч із багатоповерхівками. Там загорілися гаражі та автомобілі.

Уточнення щодо наслідків та постраждалі

За попередніми даними, кілька людей постраждали в Основʼянському та Слобідському районах. Кількість і стан постраждалих наразі уточнюються.

Також повідомляється, що цієї ж ночі влучання у багатоповерхівку сталося в Одесі. Там зафіксовано часткову руйнацію двох поверхів.

