В Харькове прогремело около десяти взрывов, есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 1 июня, в Харькове зафиксировали около десяти вражеских ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мэра Харькова Игоря Терехова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по районам города и угроза дронов

Мэр заявил, что на окраинах Слободского района, граничащих с окружной дорогой, произошло примерно десять ударов. Он также предупредил, что на город еще направляются вражеские боевые дроны.

"Также есть информация о попадании в многоэтажку в Основянском районе. Детали выясняем", - сообщил Игорь Терехов.

Впоследствии он уточнил, что по обновленным данным попадание произошло по гаражному кооперативу рядом с многоэтажками. Там загорелись гаражи и автомобили.

Уточнения относительно последствий и пострадавших

По предварительным данным, несколько человек пострадали в Основянском и Слободском районах. Количество и состояние пострадавших в настоящее время уточняются.

Также сообщается, что этой же ночью в Одессе произошло попадание в многоэтажный дом. Там зафиксировано частичное разрушение двух этажей.

Читайте: Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 31 мая, - Воздушные силы (обновлено)