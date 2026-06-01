В Харькове прогремело около десяти взрывов, есть пострадавшие
В ночь на понедельник, 1 июня, в Харькове зафиксировали около десяти вражеских ударов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мэра Харькова Игоря Терехова.
Удары по районам города и угроза дронов
Мэр заявил, что на окраинах Слободского района, граничащих с окружной дорогой, произошло примерно десять ударов. Он также предупредил, что на город еще направляются вражеские боевые дроны.
"Также есть информация о попадании в многоэтажку в Основянском районе. Детали выясняем", - сообщил Игорь Терехов.
Впоследствии он уточнил, что по обновленным данным попадание произошло по гаражному кооперативу рядом с многоэтажками. Там загорелись гаражи и автомобили.
Уточнения относительно последствий и пострадавших
По предварительным данным, несколько человек пострадали в Основянском и Слободском районах. Количество и состояние пострадавших в настоящее время уточняются.
Также сообщается, что этой же ночью в Одессе произошло попадание в многоэтажный дом. Там зафиксировано частичное разрушение двух этажей.
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цей район не межує з окружною, на його околицях інші райони Харкова