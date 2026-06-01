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Новости Атака беспилотников на Харьков
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В Харькове прогремело около десяти взрывов, есть пострадавшие

В Харькове зафиксировано около десяти попаданий

В ночь на понедельник, 1 июня, в Харькове зафиксировали около десяти вражеских ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мэра Харькова Игоря Терехова.

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Удары по районам города и угроза дронов

Мэр заявил, что на окраинах Слободского района, граничащих с окружной дорогой, произошло примерно десять ударов. Он также предупредил, что на город еще направляются вражеские боевые дроны.

"Также есть информация о попадании в многоэтажку в Основянском районе. Детали выясняем", - сообщил Игорь Терехов.

Впоследствии он уточнил, что по обновленным данным попадание произошло по гаражному кооперативу рядом с многоэтажками. Там загорелись гаражи и автомобили.

Уточнения относительно последствий и пострадавших

По предварительным данным, несколько человек пострадали в Основянском и Слободском районах. Количество и состояние пострадавших в настоящее время уточняются.

Также сообщается, что этой же ночью в Одессе произошло попадание в многоэтажный дом. Там зафиксировано частичное разрушение двух этажей.

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беспилотник (5274) Харьков (7870) атака (1522) Харьковская область (2746) Харьковский район (898)
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на околицях Слобідського району, які межують з окружною дорогою, сталося приблизно десять ударів Джерело: https://censor.net/ua/n4006019

цей район не межує з окружною, на його околицях інші райони Харкова
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01.06.2026 01:21 Ответить
 
 