Підприємець намагався продати ДСНС неякісну техніку майже на мільйон гривень: Нацполіція викрила схему. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів під час закупівлі комп’ютерної техніки для ДСНС. За даними слідства, місцевий підприємець двічі намагався поставити державній установі монітори, які не відповідали технічним вимогам тендеру, на загальну суму майже 1 млн грн.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, організатором схеми став місцевий підприємець, який керував двома компаніями, що займаються постачанням комп’ютерного обладнання. Саме через ці фірми він двічі намагався отримати бюджетні кошти, поставивши замовнику товар, який не відповідав заявленим технічним вимогам.

Намагався продати неякісні монітори

Першу спробу ділок здійснив під час закупівлі 150 моніторів для Державної служби України з надзвичайних ситуацій на суму 900 тисяч гривень. Після перемоги в тендері одна з його компаній поставила обладнання, яке не відповідало технічним характеристикам, визначеним у тендерній документації. Крім того, на корпусах моніторів виявили російськомовне маркування, що свідчило про їхнє призначення для російського ринку. У результаті договір було розірвано.

Втім підприємець не відмовився від свого задуму. Для повторної участі в закупівлі він використав іншу підконтрольну компанію та знову запропонував товар, який відповідав вимогам лише на папері. Після перемоги в тендері було укладено договір на суму 999 999 гривень та здійснено поставку обладнання.

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Порушення умов закупівлі

Завершити оборудку зловмиснику вдруге не вдалося. Під час перевірки правоохоронці встановили численні невідповідності поставленої техніки умовам закупівлі. Порушення підтверджені висновками судових експертиз та спеціалістів Держаудитслужби.

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