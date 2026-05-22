Правоохоронці викрили схему розкрадання 4,1 млн грн на закупівлях медичних товарів

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю державного медичного закладу та трьом представникам приватної компанії у справі про розтрату бюджетних коштів під час закупівель медичних товарів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Київська міська прокуратура.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що встановило слідство

За даними прокуратури, у 2024–2025 роках один із заступників директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України вступив у змову з представниками приватного товариства.

Слідство вважає, що сторони погоджували умови тендерів, вимоги до продукції та ціни, які були вищими за ринкові.

У прокуратурі заявили, що у разі перемоги іншого учасника закупівлю могли скасувати.

Читайте: На Одещині викрили схему розкрадання 20 млн грн на дотаціях для тваринництва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Скільки коштів переплатила установа

За два роки сторони уклали 11 договорів на постачання медичних товарів.

За даними слідства, через завищення цін державна медична установа переплатила понад 4,1 млн грн.

Також читайте: Посадовці Білоцерківської міськради переплатили понад 5 млн грн на закупівлі генераторів для критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Кому оголосили підозри

Підозру отримав один із заступників директора медичного центру.

Також про підозру повідомили співзасновниці товариства-постачальника, директору компанії та посередниці.

Їх підозрюють у заволодінні коштами та пособництві у розтраті державних грошей.

Посередницю відправили під нічний домашній арешт.

Заступнику директора медзакладу та директору товариства суд обрав цілодобовий домашній арешт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Схема на 5,6 мільйона гривень: викрито розтрату бюджетних коштів на закупівлях для лікарень