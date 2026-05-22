Правоохранители раскрыли схему хищения 4,1 млн грн при закупках медицинских товаров

Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения должностному лицу государственного медицинского учреждения и трем представителям частной компании по делу о растрате бюджетных средств при закупках медицинских товаров.

Что установило следствие

По данным прокуратуры, в 2024–2025 годах один из заместителей директора Национального научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины вступил в сговор с представителями частного общества.

Следствие считает, что стороны согласовывали условия тендеров, требования к продукции и цены, которые были выше рыночных.

В прокуратуре заявили, что в случае победы другого участника закупку могли отменить.

Сколько средств переплатила организация

За два года стороны заключили 11 договоров на поставку медицинских товаров.

По данным следствия, из-за завышения цен государственное медицинское учреждение переплатило более 4,1 млн грн.

Кому объявили подозрения

Подозрение получил один из заместителей директора медицинского центра.

Также о подозрении сообщили соучредительницам общества-поставщика, директору компании и посреднице.

Их подозревают в завладении средствами и пособничестве в растрате государственных денег.

Посредницу поместили под ночной домашний арест.

Заместителю директора медучреждения и директору общества суд назначил круглосуточный домашний арест.

