Атака дронів на Чернігів: 6 поранених і 37 пошкоджених автомобілів. ФОТОрепортаж
У Чернігові "шахед" влучив у підприємство та автостоянку. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, пошкоджено 37 автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Спочатку було зафіксовано влучання ворожого БпЛА по одному з підприємств. За попередніми даними, травм зазнали троє людей. Згодом кількість постраждалих зросла до шести.
Усі травмовані були доставлені до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Пошкоджено десятки автомобілів
Крім того, ще один ударний безпілотник влучив в автостоянку. На місці атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
За уточненими даними, внаслідок удару по стоянці пошкоджено 37 автомобілів.
Інформація щодо наслідків атаки та масштабів руйнувань уточнюється.
Наслідки атаки
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