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Новини Фото Атака безпілотників на Чернігів
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Атака дронів на Чернігів: 6 поранених і 37 пошкоджених автомобілів. ФОТОрепортаж

У Чернігові "шахед" влучив у підприємство та автостоянку. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, пошкоджено 37 автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

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Спочатку було зафіксовано влучання ворожого БпЛА по одному з підприємств. За попередніми даними, травм зазнали троє людей. Згодом кількість постраждалих зросла до шести.

Усі травмовані були доставлені до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено десятки автомобілів

Крім того, ще один ударний безпілотник влучив в автостоянку. На місці атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

За уточненими даними, внаслідок удару по стоянці пошкоджено 37 автомобілів.

Інформація щодо наслідків атаки та масштабів руйнувань уточнюється.

Наслідки атаки

Удар по Чернігову 5 червня
Удар по Чернігову 5 червня
Удар по Чернігову 5 червня
Удар по Чернігову 5 червня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Чернігівщину: поранено 15-річного хлопця, спалахнули будинки, ліцей і склади. ФОТОрепортаж

 

Автор: 

безпілотник БпЛА (5929) Чернігів (905) Шахед (2249) Чернігівська область (1385) Чернігівський район (196)
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Може президенту варто переглянути свої призначення на очільків ова і мва Чернігівщини і Чернігова?!
Як ні як, а захист Чернігівщини це 104% щахист Київщини і нашої столиці?
Може час повернути законообраного громадою мера?
Чи обов'язко і вперто треба тримати тих кому народ і військові не довіряють, м'яко кажучі?
Добре б і Ніколюком підсилити захист Півночі, а Хкрсон і південь Марченко?
Мрію почути саме про такі зміни, як радикальне укріплення України і національну єдність влади і громад в Україні.
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05.06.2026 12:53 Відповісти
А хто "двушку" на Київ, посилатиме?
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05.06.2026 12:54 Відповісти
Тримайся Чернігів, вся Україна з Вами. Сьогодні вночі ворог атакував і місто Павлоград, Тільки ми самі можемо спасти життя своїх родичів, жінок, дітей. Влада до цього часу так і не створила умови для захисту громадян - побудувати укриття. В них в голові побудова "Династій", покупка бізнесу і маєтків за кордоном для себе і своєї свори і, звичайно, регулярно возити "двушку на москву. "Двушка" - це два мільйони доларів США за які кцапи можуть побудувати дрони, а також ракети. Крім "двушок", Голобородько кожного дня прокачує російську нафту до Європи на сотні мільйонів доларів США, допормагаючи армії ворога.
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05.06.2026 13:01 Відповісти
 
 