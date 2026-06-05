Атака дронов на Чернигов: 6 раненых и 37 поврежденных автомобилей
В Чернигове "шахед" попал в предприятие и автостоянку. В результате атаки пострадали шесть человек, повреждены 37 автомобилей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.
Сначала было зафиксировано попадание вражеского БПЛА по одному из предприятий. По предварительным данным, травмы получили трое человек. Впоследствии количество пострадавших возросло до шести.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Повреждены десятки автомобилей
Кроме того, еще один ударный беспилотник попал в автостоянку. На месте атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали.
По уточненным данным, в результате удара по стоянке повреждены 37 автомобилей.
Информация о последствиях атаки и масштабах разрушений уточняется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як ні як, а захист Чернігівщини це 104% щахист Київщини і нашої столиці?
Може час повернути законообраного громадою мера?
Чи обов'язко і вперто треба тримати тих кому народ і військові не довіряють, м'яко кажучі?
Добре б і Ніколюком підсилити захист Півночі, а Хкрсон і південь Марченко?
Мрію почути саме про такі зміни, як радикальне укріплення України і національну єдність влади і громад в Україні.