Ігнат про інформаційну війну: Росія використовує фото уламків для фейків. ФОТО

Російська пропаганда використовує фото уламків для фейків. Українців закликають не поширювати такі матеріали після обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що нічна атака російських військ на Київ стала однією з наймасштабніших за кількістю застосованих балістичних ракет.

"Черговий масований обстріл Києва – один із найбільших за кількістю балістики. Протиповітряна оборона застосовує Patriot", – написав Ігнат.

Він також закликав громадян не публікувати у соцмережах фото уламків ракет, оскільки такі матеріали використовує російська пропаганда.

За словами речника Повітряних сил, після атаки в мережі почали поширювати фото фрагмента ракети Patriot, яка, ймовірно, збила російську ракету "Циркон". Згодом ці матеріали були використані російськими телеграм-каналами для поширення фейків про нібито "самообстріл" України.

"Ось приклад, як ворог використовує будь-який український контент для просування власних наративів та пропаганди: чергова брехня про те, що ми самі себе обстріляли", – зазначив Ігнат.

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