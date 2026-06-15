УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12639 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Києва
2 236 9

Ігнат про інформаційну війну: Росія використовує фото уламків для фейків. ФОТО

Російська пропаганда використовує фото уламків для фейків. Українців закликають не поширювати такі матеріали після обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що нічна атака російських військ на Київ стала однією з наймасштабніших за кількістю застосованих балістичних ракет.

"Черговий масований обстріл Києва – один із найбільших за кількістю балістики. Протиповітряна оборона застосовує Patriot", – написав Ігнат.

Він також закликав громадян не публікувати у соцмережах фото уламків ракет, оскільки такі матеріали використовує російська пропаганда.

За словами речника Повітряних сил, після атаки в мережі почали поширювати фото фрагмента ракети Patriot, яка, ймовірно, збила російську ракету "Циркон". Згодом ці матеріали були використані російськими телеграм-каналами для поширення фейків про нібито "самообстріл" України.

Ігнат закликав не публікувати фото уламків ракет після атаки на Київ

"Ось приклад, як ворог використовує будь-який український контент для просування власних наративів та пропаганди: чергова брехня про те, що ми самі себе обстріляли", – зазначив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На території Києво-Печерської Лаври у Києві триває ліквідація наслідків російських ударів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20877) пропаганда (2930) Повітряні сили (3474) Ігнат Юрій (867)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.06.2026 08:08 Відповісти
ага Герані Патріотом , придумайте шось правдоподібне
показати весь коментар
15.06.2026 08:10 Відповісти
А ти думаєш - бидло кацапське, це розуміє? Інформаційна війна не робить з людей ідіотів - вона просто розпалює ідіотизм, який сидів у них, всередині...
показати весь коментар
15.06.2026 08:23 Відповісти
https://t.me/voynareal/138220 💔Дзвони Лаври знову пролунали над Києвом після масованого обстрілу столиці
показати весь коментар
15.06.2026 08:11 Відповісти
Look who's talking!
показати весь коментар
15.06.2026 08:16 Відповісти
Тільки вдумайтесь, Успенський собор, збудований у 1078 році, зазнав руйнувань під час монгольської навали в XIII столітті, був підірваний під час Другої світової війни. І ось знову, у 2026 році, її прийшла нищити ще одна навала - вже російська.
показати весь коментар
15.06.2026 08:15 Відповісти
не ще одна, а одна й та сама... орда - комуняки - москалі - то все одне хробаче плем'я
показати весь коментар
15.06.2026 08:24 Відповісти
Ці москалі, і вороги України (та американський канал CNN проклятих англосаксів) поширюють фейкі, що абрамовіч забороняє зеленському та Мадяру атакувати Пітер та Москву, столицю ворога. Дозволяють інколи тількі передмісття, щоб можно було би Капотню та Зеленоград назвати "Москвою".
показати весь коментар
15.06.2026 08:34 Відповісти
 
 