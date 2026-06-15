Игнат об информационной войне: Россия использует фото обломков для фейков. ФОТО

Российская пропаганда использует фотографии обломков для фейков. Украинцев призывают не распространять такие материалы после обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он отметил, что ночная атака российских войск на Киев стала одной из самых масштабных по количеству примененных баллистических ракет.

"Очередной массированный обстрел Киева – один из крупнейших по количеству баллистических ракет. Противовоздушная оборона применяет Patriot", – написал Игнат.

Он также призвал граждан не публиковать в соцсетях фото обломков ракет, поскольку такие материалы использует российская пропаганда.

По словам представителя Воздушных сил, после атаки в сети начали распространять фото фрагмента ракеты Patriot, которая, вероятно, сбила российскую ракету "Циркон". Впоследствии эти материалы были использованы российскими телеграм-каналами для распространения фейков о якобы "самообстреле" Украины.

"Вот пример того, как враг использует любой украинский контент для продвижения собственных нарративов и пропаганды: очередная ложь о том, что мы сами себя обстреляли", – отметил Игнат.

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