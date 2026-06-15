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Новости Фото Обстрелы Киева
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Игнат об информационной войне: Россия использует фото обломков для фейков. ФОТО

Российская пропаганда использует фотографии обломков для фейков. Украинцев призывают не распространять такие материалы после обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он отметил, что ночная атака российских войск на Киев стала одной из самых масштабных по количеству примененных баллистических ракет.

"Очередной массированный обстрел Киева – один из крупнейших по количеству баллистических ракет. Противовоздушная оборона применяет Patriot", – написал Игнат.

Он также призвал граждан не публиковать в соцсетях фото обломков ракет, поскольку такие материалы использует российская пропаганда.

По словам представителя Воздушных сил, после атаки в сети начали распространять фото фрагмента ракеты Patriot, которая, вероятно, сбила российскую ракету "Циркон". Впоследствии эти материалы были использованы российскими телеграм-каналами для распространения фейков о якобы "самообстреле" Украины.

Игнат призвал не публиковать фото обломков ракет после атаки на Киев

"Вот пример того, как враг использует любой украинский контент для продвижения собственных нарративов и пропаганды: очередная ложь о том, что мы сами себя обстреляли", – отметил Игнат.

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Автор: 

Киев (26454) пропаганда (3780) Воздушные силы (3144) Игнат Юрий (680)
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15.06.2026 08:08 Ответить
ага Герані Патріотом , придумайте шось правдоподібне
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15.06.2026 08:10 Ответить
А ти думаєш - бидло кацапське, це розуміє? Інформаційна війна не робить з людей ідіотів - вона просто розпалює ідіотизм, який сидів у них, всередині...
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15.06.2026 08:23 Ответить
https://t.me/voynareal/138220 💔Дзвони Лаври знову пролунали над Києвом після масованого обстрілу столиці
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15.06.2026 08:11 Ответить
Look who's talking!
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15.06.2026 08:16 Ответить
Тільки вдумайтесь, Успенський собор, збудований у 1078 році, зазнав руйнувань під час монгольської навали в XIII столітті, був підірваний під час Другої світової війни. І ось знову, у 2026 році, її прийшла нищити ще одна навала - вже російська.
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15.06.2026 08:15 Ответить
не ще одна, а одна й та сама... орда - комуняки - москалі - то все одне хробаче плем'я
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15.06.2026 08:24 Ответить
Ці москалі, і вороги України (та американський канал CNN проклятих англосаксів) поширюють фейкі, що абрамовіч забороняє зеленському та Мадяру атакувати Пітер та Москву, столицю ворога. Дозволяють інколи тількі передмісття, щоб можно було би Капотню та Зеленоград назвати "Москвою".
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15.06.2026 08:34 Ответить
 
 