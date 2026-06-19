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Новини Фото Незаконний перетин кордону
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По 6,5 тисяч доларів за "тактичну" втечу: на Одещині затримали чотирьох киян у військовому камуфляжі. ФОТО

В Одеської області військовослужбовці Подільського прикордонного загону затримали чотирьох жителів Києва, які намагалися незаконно потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як з'ясували оперативники, утікачі діяли за чіткими інструкціями організатора — адміністратора одного з анонімних Telegram-каналів. Саме за його порадою кияни ретельно підготувалися до "місії": придбали повне військове обмундирування, зокрема камуфляжний одяг, берці та рюкзаки, аби мінімізувати шанси бути поміченими. Крім того, чоловіки взяли із собою інструменти — кусачки та мотузки, якими планували розрізати та долати інженерні загородження на держрубежі.

За свої послуги з координації та організації нелегального трансферу адміністратор Telegram-каналу отримав чималу винагороду — по 6,5 тисяч доларів США з кожного "клієнта". Гроші чоловіки перераховували на вказаний криптогаманець.

Попри "тактичне" екіпірування, уникнути зустрічі з прикордонниками порушникам не вдалося.

Стосовно затриманих жителів столиці складено протоколи про адміністративне правопорушення. Матеріали справ уже скеровано до суду для ухвалення правового рішення. Організатора схеми наразі встановлюють.

На Одещині затримали чотирьох киян у військовому камуфляжі

Читайте: Під час розслідування смертельної ДТП у Києві дослідять модуль авто, який зберігає всю інформацію про рух, - Нацполіція

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6766) Київ (20935) Молдова (2206) Одеська область (4129) ухилянти (1436)
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Топ коментарі
+5
Готовий штурмовий загін, навіть БЗВП не потрібне
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19.06.2026 13:58 Відповісти
+5
"ГТО"... "ГОтов к труду и обороне..." Вже екіпіровані. Залишилося отримать каску, автомат, і бронік....
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19.06.2026 13:58 Відповісти
+2
Чергові «інваліди-патіхаму в лєс»???
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19.06.2026 14:02 Відповісти

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