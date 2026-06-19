По 6,5 тисяч доларів за "тактичну" втечу: на Одещині затримали чотирьох киян у військовому камуфляжі. ФОТО
В Одеської області військовослужбовці Подільського прикордонного загону затримали чотирьох жителів Києва, які намагалися незаконно потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як з'ясували оперативники, утікачі діяли за чіткими інструкціями організатора — адміністратора одного з анонімних Telegram-каналів. Саме за його порадою кияни ретельно підготувалися до "місії": придбали повне військове обмундирування, зокрема камуфляжний одяг, берці та рюкзаки, аби мінімізувати шанси бути поміченими. Крім того, чоловіки взяли із собою інструменти — кусачки та мотузки, якими планували розрізати та долати інженерні загородження на держрубежі.
За свої послуги з координації та організації нелегального трансферу адміністратор Telegram-каналу отримав чималу винагороду — по 6,5 тисяч доларів США з кожного "клієнта". Гроші чоловіки перераховували на вказаний криптогаманець.
Попри "тактичне" екіпірування, уникнути зустрічі з прикордонниками порушникам не вдалося.
Стосовно затриманих жителів столиці складено протоколи про адміністративне правопорушення. Матеріали справ уже скеровано до суду для ухвалення правового рішення. Організатора схеми наразі встановлюють.
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