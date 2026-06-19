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Новости Фото Незаконное пересечение границы
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По 6,5 тысяч долларов за "тактическое" бегство: в Одесской области задержали четверых киевлян в военном камуфляже. ФОТО

В Одесской области военнослужащие Подольского пограничного отряда задержали четверых жителей Киева, которые пытались незаконно попасть в Молдову через приднестровский участок границы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как выяснили оперативники, беглецы действовали по четким инструкциям организатора - администратора одного из анонимных Telegram-каналов. Именно по его совету киевляне тщательно подготовились к "миссии": приобрели полную военную экипировку, в частности камуфляжную одежду, берцы и рюкзаки, чтобы свести к минимуму риск быть замеченными. Кроме того, мужчины взяли с собой инструменты - кусачки и веревки, с помощью которых планировали разрезать и преодолевать инженерные заграждения на государственной границе.

За свои услуги по координации и организации нелегального перевозки администратор Telegram-канала получил немалое вознаграждение - по 6,5 тысяч долларов США с каждого "клиента". Деньги мужчины перечисляли на указанный криптокошелек.

Несмотря на "тактическую" экипировку, избежать встречи с пограничниками нарушителям не удалось.

В отношении задержанных жителей столицы составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы дел уже направлены в суд для вынесения правового решения. Организатора схемы в настоящее время устанавливают.

В Одесской области задержали четверых киевлян в военном камуфляже

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Госпогранслужба (7174) Киев (26509) Молдова (2012) Одесская область (4389) уклонисты (1365)
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Топ комментарии
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Готовий штурмовий загін, навіть БЗВП не потрібне
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19.06.2026 13:58 Ответить
+3
"ГТО"... "ГОтов к труду и обороне..." Вже екіпіровані. Залишилося отримать каску, автомат, і бронік....
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19.06.2026 13:58 Ответить
+3
Оберемок сам впрягайся,а на дітей які рішили втікти з країни мрій жовчю не ригай.Там ще одне чмо одноноге замполітське тобі броніка і снарягу підгонить.Ставай до лав ЗСУ,не треба своє нице,боягузливе існування виражати в ненависті до дітей.
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19.06.2026 14:36 Ответить

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