По 6,5 тысяч долларов за "тактическое" бегство: в Одесской области задержали четверых киевлян в военном камуфляже. ФОТО
В Одесской области военнослужащие Подольского пограничного отряда задержали четверых жителей Киева, которые пытались незаконно попасть в Молдову через приднестровский участок границы.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Как выяснили оперативники, беглецы действовали по четким инструкциям организатора - администратора одного из анонимных Telegram-каналов. Именно по его совету киевляне тщательно подготовились к "миссии": приобрели полную военную экипировку, в частности камуфляжную одежду, берцы и рюкзаки, чтобы свести к минимуму риск быть замеченными. Кроме того, мужчины взяли с собой инструменты - кусачки и веревки, с помощью которых планировали разрезать и преодолевать инженерные заграждения на государственной границе.
За свои услуги по координации и организации нелегального перевозки администратор Telegram-канала получил немалое вознаграждение - по 6,5 тысяч долларов США с каждого "клиента". Деньги мужчины перечисляли на указанный криптокошелек.
Несмотря на "тактическую" экипировку, избежать встречи с пограничниками нарушителям не удалось.
В отношении задержанных жителей столицы составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы дел уже направлены в суд для вынесения правового решения. Организатора схемы в настоящее время устанавливают.
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