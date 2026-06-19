В ходе расследования смертельного ДТП в Киеве будет изучен модуль автомобиля, в котором хранится вся информация о движении, - Нацполиция

Следствие проводит ряд экспертиз в рамках дела о смертельном ДТП в Киеве 5 июня, унесшем жизни четырех человек.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ НП в Киеве Анатолий Андросович, говорится в материале "Не потеря сознания, а сознательное ускорение? Что известно о масштабном ДТП в Киеве, в котором погибли четверо человек".

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Экспертизы

На данный момент назначены три экспертизы: судебная автотехническая экспертиза технического состояния автомобиля Mercedes, судебная инженерно-транспортная экспертиза с целью исследования модуля управления системой безопасности автомобиля Mercedes, который может установить порядок/алгоритм действий водителя при управлении автомобилем перед ДТП, а также судебно-фототехническая экспертиза с целью установления скорости движения автомобиля Mercedes.

По словам Андросовича, состояние автомобиля Плешивцева не помешает установить детали ДТП.

"В автомобиле есть модуль, в котором фиксируется вся информация: скорость движения транспортного средства, ускорение, параметры работы тормозной системы, курсовая устойчивость, повороты руля влево-вправо, рулевая система, были ли накачаны шины, - говорит он. - Эксперты проверяют рабочую систему автомобиля. На модуле будет всё зафиксировано", - пояснил он.

По его словам, записи с камер наблюдения "Безопасного города" и одного из киосков, расположенного неподалеку от места ДТП, изъяты и также анализируются экспертами. Кроме того, правоохранители разыскивают водителя транспортного средства, о котором упоминает пассажирка, рассказывая о отлетевшем зеркале.

Кроме того, Андросович обращает внимание на видео, которое попало в интернет.

"Если вы видели видео, то там видно, что он движется по правой полосе и, когда правой стороной - передним колесом - соприкасается с бордюрным камнем, меняет траекторию, пытается сместить автомобиль, но не вписывается в небольшой поворот. И после этого соприкосновения он въезжает в подземный переход", - отметил он.

Полный материал о смертельном ДТП в Киеве читайте по ссылке.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

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