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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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РФ завдала п’ять ударів по Запоріжжю: троє постраждалих, серед них дитина, зруйновано стіну багатоповерхівки. ФОТО

Під кінець доби суботи, 4 липня, російські окупаційні війська завдали щонайменше п’ять ударів по Запоріжжю. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждали люди 

Попередньо відомо, що травмовано трьох людей, серед них - одна дитина.

атака на Запоріжжя

Руйнування житлового сектору та інфраструктури

Внаслідок ворожого удару зруйновано стіну багатоповерхового будинку з першого по п’ятий поверх. Також пошкоджено вікна та припарковані поруч автомобілі.

Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждала критична інфраструктура міста.

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Запоріжжя (2654) обстріл (34993) Запорізька область (5080) Запорізький район (686)
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