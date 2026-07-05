РФ завдала п’ять ударів по Запоріжжю: троє постраждалих, серед них дитина, зруйновано стіну багатоповерхівки. ФОТО

Під кінець доби суботи, 4 липня, російські окупаційні війська завдали щонайменше п’ять ударів по Запоріжжю. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждали люди

Попередньо відомо, що травмовано трьох людей, серед них - одна дитина.

Руйнування житлового сектору та інфраструктури

Внаслідок ворожого удару зруйновано стіну багатоповерхового будинку з першого по п’ятий поверх. Також пошкоджено вікна та припарковані поруч автомобілі.

Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждала критична інфраструктура міста.

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