На енергетичних тендерах розікрали 129 мільйонів гривень: прокуратура викрила масштабну схему. ФОТО

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання державних коштів під час тендерних закупівель у сфері енергетики. За даними слідства, державним та комунальним підприємствам завдано збитків на 129 млн гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, службові особи підприємств енергетичного сектору сприяли перемозі в тендерних закупівлях конкретної приватної компанії, яка виконувала роботи у сфері енергетики.

Після цього роботи та послуги оплачувалися за суттєво завищеними цінами, а переплачені бюджетні кошти, за версією правоохоронців, привласнювали учасники схеми.

У прокуратурі зазначають, що йдеться про два критично важливі напрями енергетичної інфраструктури.







Перший стосується аварійно-відновлювального ремонту повітряних ліній електропередач – опор та комунікацій, пошкодження яких призводить до масштабних відключень електроенергії.

Другий напрям – реалізація проєктів із розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок, які виробляють електроенергію та тепло, забезпечуючи резервні потужності для енергосистеми під час блекаутів.

Слідчі встановили, що приватна компанія отримувала оплату за роботи за завищеною вартістю, після чого переплачені кошти, за версією слідства, виводилися через підконтрольні фіктивні підприємства шляхом проведення безтоварних операцій.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків. Директору приватного товариства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Досудове розслідування триває.

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