На энергетических тендерах разворовали 129 миллионов гривен: прокуратура раскрыла масштабную схему. ФОТО

Правоохранительные органы раскрыли масштабную схему хищения государственных средств в ходе тендерных закупок в сфере энергетики. По данным следствия, государственным и коммунальным предприятиям нанесен ущерб в размере 129 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, должностные лица предприятий энергетического сектора способствовали победе в тендерных закупках конкретной частной компании, которая выполняла работы в сфере энергетики.

После этого работы и услуги оплачивались по значительно завышенным ценам, а переплаченные бюджетные средства, по версии правоохранителей, присваивали участники схемы.

В прокуратуре отмечают, что речь идет о двух критически важных направлениях энергетической инфраструктуры.







Первое касается аварийно-восстановительного ремонта воздушных линий электропередач - опор и коммуникаций, повреждение которых приводит к масштабным отключениям электроэнергии.

Второе направление - реализация проектов по размещению и подключению когенерационных газопоршневых установок, которые производят электроэнергию и тепло, обеспечивая резервные мощности для энергосистемы во время блэкаутов.

Следователи установили, что частная компания получала оплату за работы по завышенной стоимости, после чего переплаченные средства, по версии следствия, выводились через подконтрольные фиктивные предприятия путем проведения бестоварных операций.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков. Директору частного общества было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем). Досудебное расследование продолжается.

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