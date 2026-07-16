Кропивницький, Вінниця, Миколаїв, Одеса, Харків: українці вийшли на мітинги за Федорова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 16 липня у регіонах України стартувала акція на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на регіональні телеграм-канали.
Станом на 09:30 на площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися близько 60 учасників, повідомляє телеграм-канал "Мій Кропивницький".
Люди виступають проти можливої зміни очільника Міноборони та тримають плакати з написами: "Нормально ж було", "Залиште єдиного нормального міністра", "1 крок вперед, 2 назад", "Совдепію на пенсію" та "Валити треба москалів, а не Федорова".
У Вінниці містяни також вийшли проти кадрових змін в уряді, зокрема, звільнення Федорова. Збиратися люди почали біля Вінницької міськради.
У Миколаєві близько 10:00 відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей, повідомляють МикВісти.
Учасники акції тримали написи "Шакали знову ошукали", "Вова є питання", "не туда воюєш" та "кохана ми вбиваємо інновації". Приводом для протесту стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.
Підтримати Федорова вийшли і мешканці Одеси. З плакатами "Поверніть Федорова", "Не міняйте тих, хто змінює країну", "Кремль дякує за кадрові зміни" та іншими вони зібралися на акцію на Дерибасівській, повідомляє телеграм-канал "Одесса INFO".
У Харкові люди зібралися у саду Шевченка, пише Kharkiv Today. Вони тримають у руках плакати з надписами: "Не вбивайте надію на перемогу! Поверніть Федорова на посаду!", "Ротація потрібна не в тилу", "Ефективність — не підстава для відставки", "Поверни Федорова", "Федорова звільняти — собі в ногу стріляти".
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
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ідіократія повним маршем!!!!!!
українці вийшли не знести зелений юдо клан!
українці вийшли потусити за якогось утирка фьодорова?
українці, ви остаточно *********?