Кропивницький, Вінниця, Миколаїв, Одеса, Харків: українці вийшли на мітинги за Федорова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 16 липня у регіонах України стартувала акція на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на регіональні телеграм-канали.

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Станом на 09:30 на площі Героїв Майдану у Кропивницькому зібралися близько 60 учасників, повідомляє телеграм-канал "Мій Кропивницький".

Люди виступають проти можливої зміни очільника Міноборони та тримають плакати з написами: "Нормально ж було", "Залиште єдиного нормального міністра", "1 крок вперед, 2 назад", "Совдепію на пенсію" та "Валити треба москалів, а не Федорова".

У Вінниці містяни також вийшли проти кадрових змін в уряді, зокрема, звільнення Федорова. Збиратися люди почали біля Вінницької міськради.

У Миколаєві близько 10:00 відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей, повідомляють МикВісти.

Учасники акції тримали написи "Шакали знову ошукали", "Вова є питання", "не туда воюєш" та "кохана ми вбиваємо інновації". Приводом для протесту стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.







Підтримати Федорова вийшли і мешканці Одеси. З плакатами "Поверніть Федорова", "Не міняйте тих, хто змінює країну", "Кремль дякує за кадрові зміни" та іншими вони зібралися на акцію на Дерибасівській, повідомляє телеграм-канал "Одесса INFO".

У Харкові люди зібралися у саду Шевченка, пише Kharkiv Today. Вони тримають у руках плакати з надписами: "Не вбивайте надію на перемогу! Поверніть Федорова на посаду!", "Ротація потрібна не в тилу", "Ефективність — не підстава для відставки", "Поверни Федорова", "Федорова звільняти — собі в ногу стріляти".





Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

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