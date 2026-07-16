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Новини Фото Відставка Федорова
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Кропивницький, Вінниця, Миколаїв, Одеса, Харків: українці вийшли на мітинги за Федорова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 16 липня у регіонах України стартувала акція на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на регіональні телеграм-канали.

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Станом на 09:30 на площі Героїв Майдану  у Кропивницькому зібралися близько 60 учасників, повідомляє телеграм-канал "Мій Кропивницький".

Люди  виступають  проти можливої зміни очільника Міноборони та тримають плакати з написами: "Нормально ж було", "Залиште єдиного нормального міністра", "1 крок вперед, 2 назад", "Совдепію на пенсію" та "Валити треба москалів, а не Федорова".

У Вінниці містяни також вийшли проти кадрових змін в уряді, зокрема, звільнення Федорова. Збиратися люди почали біля Вінницької міськради.

У Миколаєві близько 10:00 відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей, повідомляють МикВісти.

Учасники акції тримали написи "Шакали знову ошукали", "Вова є питання", "не туда воюєш" та "кохана ми вбиваємо інновації". Приводом для протесту стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

Акція у Миколаїві
Акція у Миколаїві
Акція у Миколаїві

Підтримати Федорова вийшли і мешканці Одеси. З плакатами "Поверніть Федорова", "Не міняйте тих, хто змінює країну", "Кремль дякує за кадрові зміни" та іншими вони зібралися на акцію на Дерибасівській, повідомляє телеграм-канал "Одесса INFO".

Одеса підтримує Федорова

У Харкові люди зібралися у саду Шевченка, пише Kharkiv Today. Вони тримають у руках плакати з надписами: "Не вбивайте надію на перемогу! Поверніть Федорова на посаду!", "Ротація потрібна не в тилу", "Ефективність — не підстава для відставки", "Поверни Федорова", "Федорова звільняти — собі в ногу стріляти".

Харків'яни вийшли на мітинг на підтримку ексміністра оборони
Харків'яни вийшли на мітинг на підтримку ексміністра оборони

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акція протесту проти відставки Федорова у Львові: "На Банковій справді хочуть перемоги?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінниця (674) Вінницька область (1181) Кропивницький (378) Миколаїв (1921) Миколаївська область (2498) Одеса (5909) Одеська область (4214) протест (2425) Харків (6215) Федоров Михайло (1189) Кіровоградська область (682) Харківська область (2994) Вінницький район (73) Кропивницький район (59) Миколаївський район (234) Одеський район (712) Харківський район (1016)
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Топ коментарі
+9
українці вийшли на мітинги за Федорова

ідіократія повним маршем!!!!!!
українці вийшли не знести зелений юдо клан!
українці вийшли потусити за якогось утирка фьодорова?

українці, ви остаточно *********?
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16.07.2026 10:32 Відповісти
+7
Ці мітинги вже нічого не дадуть, прішення прийнято. Але невідомий Воваа має засвоїти, що "лід тронувся", в подальшому його незаконні і антиукраїнські дії під контролем молоді, яким будувати цю країну і які будуть постійно реагувати на самі найменші прояви зради.
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16.07.2026 10:32 Відповісти
+6
О, навіть Одеса. Дерибасівська, навпроти Міскьсаду.
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16.07.2026 10:32 Відповісти

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