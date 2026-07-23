Російський дрон атакував підприємство у Запоріжжі: вирує пожежа, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські війська увечерів середу, 22 липня, атакували безпілотником одне з підприємств у Запоріжжі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, цитує Цензор.НЕТ.
За словами очільника Запорізької ОВА, внаслідок удару ворожого безпілотника виникла пожежа.
На місці працюють екстрені служби.
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