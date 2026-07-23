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Новини Фото Атака безпілотників на Запоріжжя
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Російський дрон атакував підприємство у Запоріжжі: вирує пожежа, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські війська увечерів середу, 22 липня, атакували безпілотником одне з підприємств у Запоріжжі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, цитує Цензор.НЕТ.

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За словами очільника Запорізької ОВА, внаслідок удару ворожого безпілотника виникла пожежа.

На місці працюють екстрені служби.

Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6136) Запоріжжя (2694) Запорізька область (5143) атака (1869) Запорізький район (732)
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