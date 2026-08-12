У Миколаєві в електрощитовій багатоповерхівки знайшли бойову гранату. ФОТО
У Миколаєві в електрощитовій багатоповерхового будинку виявили бойову гранату.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці поліції Миколаївської області у Фейсбуці.
Небезпечний предмет виявив працівник енергопостачального підприємства. Він прийшов до будинку, щоб замінити лічильник, і повідомив про знахідку на спецлінію 102.
Небезпечну знахідку виявили під час роботи
На місце прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №3 Миколаївського районного управління та вибухотехніки обласного главку поліції.
Правоохоронці евакуювали мешканців багатоповерхівки та огородили небезпечну зону.
Вибухотехніки оглянули предмет і встановили, що це граната. Боєприпас становив небезпеку для людей.
"Вибухотехніки оглянули предмет та встановили, що знахідка є гранатою та становить небезпеку для людей", – повідомили у поліції.
Поліція встановлює походження гранати
Правоохоронці вилучили боєприпас. Наразі вони встановлюють його походження та особу, яка залишила вибухонебезпечний предмет у міжповерховій електрощитовій.
У поліції наголосили, що повідомлення про небезпечну знахідку надійшло від працівника енергопостачального підприємства, який мав виконати роботи із заміни лічильника.
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