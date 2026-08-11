Росія вночі атакувала Миколаївщину: є постраждала. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 11 серпня РФ атакувала Миколаївщину "Шахедами" та "Молніями". У Миколаєві постраждала жінка, у Снігурівці є пошкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Миколаєві через атаку постраждала жінка

Уночі росіяни атакували Миколаїв ударними БпЛА типу Shahed.

Внаслідок атаки 75-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес. Медики надали їй допомогу на місці. Наразі її стан задовільний.

Також у місті пошкоджені приватний та багатоквартирний будинки, а також об'єкт промисловості.







Снігурівку вночі атакували "Молніями"

Снігурівська громада Баштанського району протягом ночі зазнала шести атак безпілотниками типу "Молнія".

У Снігурівці пошкоджені житлова будівля, вікна трьох багатоповерхівок, об'єкт незавершеного будівництва, заклад торгівлі та автомобіль.

У селі Івано-Кепине пошкоджено приватний будинок.

За попередньою інформацією, внаслідок цих ударів ніхто не постраждав.

Напередодні був ракетний удар

Крім нічних атак, удень 10 серпня російські війська завдали ракетного удару по відкритій місцевості в Баштанському районі.

Постраждалих внаслідок цього удару немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині загинули троє людей, серед них дитина: ще п’ятеро поранені. ФОТОрепортаж