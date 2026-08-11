РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13841 посетитель онлайн
Новости Видео Обстрелы Николаевщины
539 0

Россия ночью атаковала Николаевщину: есть пострадавшая. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 11 августа РФ нанесла удар по Николаевской области ракетами "Шахед" и "Молния". В Николаеве пострадала женщина, в Снигуровке зафиксированы повреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Николаеве в результате атаки пострадала женщина

Ночью россияне атаковали Николаев ударными БПЛА типа Shahed.

В результате атаки 75-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию. Медики оказали ей помощь на месте. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

Также в городе повреждены частный и многоквартирный дома, а также промышленный объект.

Ночная атака на Николаевскую область: повреждены дома
Ночная атака на Николаевскую область: повреждены дома
Ночная атака на Николаевскую область: повреждены дома

Снигиревка ночью подверглась атаке "Молниями"

Снигиревская громада Баштанского района в течение ночи подверглась шести атакам беспилотниками типа "Молния".

В Снигиревке повреждены жилой дом, окна трех многоэтажек, объект незавершенного строительства, торговое заведение и автомобиль.

В селе Ивано-Кепино поврежден частный дом.

По предварительной информации, в результате этих ударов никто не пострадал.

Накануне был нанесен ракетный удар

Помимо ночных атак, днем 10 августа российские войска нанесли ракетный удар по открытой местности в Баштанском районе.

Пострадавших в результате этого удара нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине погибли три человека, среди них ребенок: еще пятеро ранены. ФОТОрепортаж

Автор: 

Николаев (2308) Николаевская область (2427) обстрел (34806) Баштанский район (26) Николаевский район (250) Снигиревка (10)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 