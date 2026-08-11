Россия ночью атаковала Николаевщину: есть пострадавшая. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 11 августа РФ нанесла удар по Николаевской области ракетами "Шахед" и "Молния". В Николаеве пострадала женщина, в Снигуровке зафиксированы повреждения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.
В Николаеве в результате атаки пострадала женщина
Ночью россияне атаковали Николаев ударными БПЛА типа Shahed.
В результате атаки 75-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию. Медики оказали ей помощь на месте. Сейчас ее состояние удовлетворительное.
Также в городе повреждены частный и многоквартирный дома, а также промышленный объект.
Снигиревка ночью подверглась атаке "Молниями"
Снигиревская громада Баштанского района в течение ночи подверглась шести атакам беспилотниками типа "Молния".
В Снигиревке повреждены жилой дом, окна трех многоэтажек, объект незавершенного строительства, торговое заведение и автомобиль.
В селе Ивано-Кепино поврежден частный дом.
По предварительной информации, в результате этих ударов никто не пострадал.
Накануне был нанесен ракетный удар
Помимо ночных атак, днем 10 августа российские войска нанесли ракетный удар по открытой местности в Баштанском районе.
Пострадавших в результате этого удара нет.
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