Россия ночью атаковала Николаевщину: есть пострадавшая. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 11 августа РФ нанесла удар по Николаевской области ракетами "Шахед" и "Молния". В Николаеве пострадала женщина, в Снигуровке зафиксированы повреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

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В Николаеве в результате атаки пострадала женщина

Ночью россияне атаковали Николаев ударными БПЛА типа Shahed.

В результате атаки 75-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию. Медики оказали ей помощь на месте. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

Также в городе повреждены частный и многоквартирный дома, а также промышленный объект.







Снигиревка ночью подверглась атаке "Молниями"

Снигиревская громада Баштанского района в течение ночи подверглась шести атакам беспилотниками типа "Молния".

В Снигиревке повреждены жилой дом, окна трех многоэтажек, объект незавершенного строительства, торговое заведение и автомобиль.

В селе Ивано-Кепино поврежден частный дом.

По предварительной информации, в результате этих ударов никто не пострадал.

Накануне был нанесен ракетный удар

Помимо ночных атак, днем 10 августа российские войска нанесли ракетный удар по открытой местности в Баштанском районе.

Пострадавших в результате этого удара нет.

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