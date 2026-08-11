На Днепропетровщине погибли три человека, среди них ребенок: еще пятеро ранены. ФОТОрепортаж

С вечера 10 августа российские захватчики более 20 раз атаковали 5 районов Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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В Синельниковском районе погиб мужчина

В Синельниковском районе российские войска наносили удары по райцентру и Петропавловской громаде.

В результате атак повреждены склад логистической компании и многоквартирный дом.

Погиб 47-летний мужчина. Также пострадала семилетняя девочка. Ей окажут медицинскую помощь амбулаторно.

В Криворожском районе погиб 15-летний юноша

В Криворожском районе под российским ударом оказались Грушевская и Апостоловская громады. В результате обстрелов повреждены автомобили.

Погиб 15-летний юноша.

Ранения также получили двое юношей – 16 и 17 лет.

В Никопольском районе повреждены гражданские объекты

Российские войска атаковали Никопольскую, Покровскую и Марганецкую громады.

Повреждения получили административное здание, банк, общежитие и магазин.

В Каменском районе есть двое пострадавших

В Каменском районе россияне нанесли удары по Верхивцевской и Пятихатской громадам.

В результате атак поврежден частный дом.

Пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе погиб человек

Под ударом также оказалась Богдановская громада Павлоградского района.

Там повреждены частный дом и автомобиль. В результате атаки погиб человек.

Таким образом, за сутки российские войска атаковали пять районов Днепропетровской области более 20 раз, применяя беспилотники и артиллерию.

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