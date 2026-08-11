На Днепропетровщине погибли три человека, среди них ребенок: еще пятеро ранены. ФОТОрепортаж
С вечера 10 августа российские захватчики более 20 раз атаковали 5 районов Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
В Синельниковском районе погиб мужчина
В Синельниковском районе российские войска наносили удары по райцентру и Петропавловской громаде.
В результате атак повреждены склад логистической компании и многоквартирный дом.
Погиб 47-летний мужчина. Также пострадала семилетняя девочка. Ей окажут медицинскую помощь амбулаторно.
В Криворожском районе погиб 15-летний юноша
В Криворожском районе под российским ударом оказались Грушевская и Апостоловская громады. В результате обстрелов повреждены автомобили.
Ранения также получили двое юношей – 16 и 17 лет.
В Никопольском районе повреждены гражданские объекты
Российские войска атаковали Никопольскую, Покровскую и Марганецкую громады.
Повреждения получили административное здание, банк, общежитие и магазин.
В Каменском районе есть двое пострадавших
В Каменском районе россияне нанесли удары по Верхивцевской и Пятихатской громадам.
В результате атак поврежден частный дом.
Пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Павлоградском районе погиб человек
Под ударом также оказалась Богдановская громада Павлоградского района.
Там повреждены частный дом и автомобиль. В результате атаки погиб человек.
Таким образом, за сутки российские войска атаковали пять районов Днепропетровской области более 20 раз, применяя беспилотники и артиллерию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль