Оккупанты атаковали дроном автомобиль с детьми на Днепропетровщине: погиб подросток, ещё двое ранены

В Днепропетровской области российские захватчики атаковали с помощью FPV-дрона гражданский автомобиль, в котором находились дети из Херсонской области. Один несовершеннолетний погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщают глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Атака на гражданский автомобиль

Вражеская атака произошла 10 августа в селе Грушевка Днепропетровской области. Вследствие попадания вражеского беспилотника смертельные ранения получил 15-летний подросток.

"Медики отчаянно пытались реанимировать подростка, но травмы оказались слишком тяжелыми", — сообщил Прокудин.

Еще один 16-летний подросток получил ранения. У него диагностировали взрывную травму и осколочные ранения головы с проникновением в головной мозг. Сейчас подросток находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что вследствие вражеской атаки пострадал еще один 17-летний юноша. Он будет лечиться амбулаторно.

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