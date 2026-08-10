Окупанти атакували дроном авто з дітьми на Дніпропетровщині: загинув підліток, ще двоє поранені
На Дніпропетровщині російські загарбники атакували FPV-дроном цивільну автівку, в якій перебували діти з Херсонщини. Один неповнолітній загинув, ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Атака на цивільне авто
Ворожа атака сталася 10 серпня у селі Грушівка Дніпропетровської області. Внаслідок влучання ворожого безпілотника смертельні поранення дістав 15-річний хлопець.
"Медики відчайдушно намагалися реанімувати підлітка, але травми виявилися надто тяжкими", - повідомив Прокудін.
Ще один 16-річний хлопець зазнав поранень. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення голови з проникненням у головний мозок. Наразі хлопець перебуває у лікарні у стабільно тяжкому стані.
Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждав ще один, 17-річний хлопець. Він лікуватиметься амбулаторно.
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