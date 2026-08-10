Окупанти атакували дроном авто з дітьми на Дніпропетровщині: загинув підліток, ще двоє поранені

На Дніпропетровщині російські загарбники атакували FPV-дроном цивільну автівку, в якій перебували діти з Херсонщини. Один неповнолітній загинув, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Атака на цивільне авто

Ворожа атака сталася 10 серпня у селі Грушівка Дніпропетровської області. Внаслідок влучання ворожого безпілотника смертельні поранення дістав 15-річний хлопець.

"Медики відчайдушно намагалися реанімувати підлітка, але травми виявилися надто тяжкими", - повідомив Прокудін.

Ще один 16-річний хлопець зазнав поранень. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення голови з проникненням у головний мозок. Наразі хлопець перебуває у лікарні у стабільно тяжкому стані.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждав ще один, 17-річний хлопець. Він лікуватиметься амбулаторно.

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