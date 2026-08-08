РФ атакувала Дніпропетровщину та Запоріжжя: є загиблі, поранені та руйнування. ФОТО

Російські війська протягом доби завдали численних ударів по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Внаслідок атак є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки, АЗС, склади та інфраструктурні об'єкти, виникли пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Удари по Дніпропетровщині

Як повідомили в обласній владі, станом на 7:30 8 серпня російські війська понад 10 разів атакували шість районів Дніпропетровщини безпілотниками, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Одна людина дістала поранень.

Під масованим ударом опинився Дніпровський район. На території логістичної компанії виникли пожежі.

На Нікопольщині росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Пошкоджені автозаправна станція та приватний будинок, одна людина отримала поранення.

У Синельниковому та Петропавлівській громаді Синельниківського району горіли автомобілі.

В Апостолівській громаді Криворізького району пошкоджені склади із зерном. У Павлограді понівечені АЗС і житловий будинок.

У Криничанській громаді Кам'янського району внаслідок атаки виникла пожежа.

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По Запорізькому району РФ завдала 978 ударів

За інформацією начальника ОВА Івана Федорова, протягом доби російські війська завдали 978 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району загинули троє людей, ще четверо отримали поранення.

Зокрема, російські війська здійснили 15 авіаударів по Комишувасі, Таврійському, Барвинівці, Зарічному, Любицькому, Микільському, Червоній Криниці, Свободі, Новосолошиному та Омельнику.

Також зафіксовано 712 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваха, Кушугум, Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе та десятки інших населених пунктів області.

Окупанти двічі застосували реактивні системи залпового вогню - удари зафіксували по Чарівному та Малій Токмачці.

Ще 249 артилерійських ударів припали по населених пунктах Запорізької області.

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