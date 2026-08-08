РФ атаковала Днепропетровщину и Запорожье: есть погибшие, раненые и разрушения. ФОТО

Российские войска в течение суток нанесли многочисленные удары по Днепропетровской и Запорожской областям. В результате атак есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, АЗС, склады и инфраструктурные объекты, возникли пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Удары по Днепропетровской области

Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 7:30 8 августа российские войска более 10 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области с помощью беспилотников, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

Один человек получил ранения.

Под массированным ударом оказался Днепровский район. На территории логистической компании возникли пожары.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую громады. Повреждены автозаправочная станция и частный дом, один человек получил ранения.

В Синельниковской и Петропавловской громадах Синельниковского района горели автомобили.

В Апостоловской громаде Криворожского района повреждены склады с зерном. В Павлограде разрушены АЗС и жилой дом.

В Криничанской громаде Каменского района в результате атаки возник пожар.

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По Запорожскому району РФ нанесла 978 ударов

По информации главы ОГА Ивана Федорова, за сутки российские войска нанесли 978 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области.

В результате вражеских атак по Запорожскому району погибли три человека, еще четверо получили ранения.

В частности, российские войска нанесли 15 авиаударов по Камышевахе, Таврийскому, Барвиновке, Заречному, Любицкому, Никольскому, Червоной Кринице, Свободе, Новосолошино и Омельнику.

Также зафиксировано 712 атак беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье, Вольнянск, Камышеваха, Кушугум, Степногорск, Орехов, Гуляйполе и десятки других населенных пунктов области.

Оккупанты дважды применили реактивные системы залпового огня — удары были зафиксированы по Чаривному и Малой Токмачке.

Еще 249 артиллерийских ударов пришлось на населенные пункты Запорожской области.

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