РФ атаковала Днепропетровщину и Запорожье: есть погибшие, раненые и разрушения. ФОТО
Российские войска в течение суток нанесли многочисленные удары по Днепропетровской и Запорожской областям. В результате атак есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, АЗС, склады и инфраструктурные объекты, возникли пожары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Удары по Днепропетровской области
Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 7:30 8 августа российские войска более 10 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области с помощью беспилотников, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.
Один человек получил ранения.
Под массированным ударом оказался Днепровский район. На территории логистической компании возникли пожары.
В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую громады. Повреждены автозаправочная станция и частный дом, один человек получил ранения.
В Синельниковской и Петропавловской громадах Синельниковского района горели автомобили.
В Апостоловской громаде Криворожского района повреждены склады с зерном. В Павлограде разрушены АЗС и жилой дом.
В Криничанской громаде Каменского района в результате атаки возник пожар.
По Запорожскому району РФ нанесла 978 ударов
По информации главы ОГА Ивана Федорова, за сутки российские войска нанесли 978 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области.
В результате вражеских атак по Запорожскому району погибли три человека, еще четверо получили ранения.
В частности, российские войска нанесли 15 авиаударов по Камышевахе, Таврийскому, Барвиновке, Заречному, Любицкому, Никольскому, Червоной Кринице, Свободе, Новосолошино и Омельнику.
Также зафиксировано 712 атак беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье, Вольнянск, Камышеваха, Кушугум, Степногорск, Орехов, Гуляйполе и десятки других населенных пунктов области.
Оккупанты дважды применили реактивные системы залпового огня — удары были зафиксированы по Чаривному и Малой Токмачке.
Еще 249 артиллерийских ударов пришлось на населенные пункты Запорожской области.
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