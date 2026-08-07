Россияне атаковали Днепропетровщ более 20 раз, на Запорожье ранили 10 мирных жителей

За минувшие сутки российские войска интенсивно обстреливали Днепропетровскую и Запорожскую области. Ночью враг нанес более 20 ударов по Днепропетровской области, атаковав пять районов; в Запорожской области было нанесено 997 ударов по 56 населенным пунктам, ранения получили десять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Днепропетровская область: под ударами пять районов

В Днепропетровской области под вражескими атаками оказались Никопольский, Криворожский, Каменский, Синельниковский районы и Павлоград.

В Никопольском районе россияне обстреляли Никополь, Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую громады. В результате ударов повреждены почтовое отделение, гимназия и частный дом.

В Грушевской общине Криворожского района был разрушен частный дом. В Вишневской и Божедаровской громадах Каменского района возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры.

В Синельниковском районе под ударами оказались Петропавловская и Шахтерская громады, где повреждены административное здание и автомобиль. Также оккупанты атаковали Павлоград.

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Запорожская область: почти тысяча ударов за сутки

В Запорожской области в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району пострадали десять человек.

По данным областных властей, за сутки оккупанты нанесли 997 ударов по 56 населенным пунктам региона.

В частности, российские войска нанесли 18 авиаударов по Малокатериновке, Камышевахе, Веселянке, Григоровскому, Рождественке, Юлиевке, Матвеевке, Желтой Круче, Орехову, Красном Яре, Красной Кринице, Омельнике, Самийловке, Тимошевке, Копанях, Васиновке и Новоивановке.

Кроме того, 727 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковали десятки населенных пунктов, среди которых - Запорожье, Балабино, Камышеваха, Орехов, Степногорск, Малые Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Чаривное и другие.

Также зафиксированы четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по Кушугуму, Малокатериновке и Чаривному.

Помимо авиационных ударов и атак с использованием дронов, российская армия нанесла 248 артиллерийских ударов по населенным пунктам Запорожской области, в частности по Степногорску, Приморскому, Павловке, Лукьяновскому, Малым Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Доброполью, Гуляйпольскому, Преображенке и Цветково.

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