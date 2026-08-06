Российская "Бандероль" уничтожила сортировочное депо "Укрпочты" в Павлограде: погибли две сотрудницы. ФОТО

Сегодня, 6 августа, россияне нанесли удар ракетой "Бандероль" по Павлограду в Днепропетровской области, вследствие чего были уничтожены сортировочное депо "Укрпочты" и пункт базирования передвижных отделений.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Сегодня у семьи "Укрпочты" тяжелый день. В Павлограде российская "Бандероль" сегодня уничтожила наше сортировочное депо и точку базирования передвижных отделений. Самое болезненное то, что этот удар унес жизни двух сотрудниц: Оли и Оли. Соболезнуем их родным, друзьям и всей большой команде "Укрпочты", которая переживает эту утрату", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время обстрела был ранен механик.

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Резервные схемы уже работают

Сообщается, что это депо обслуживало Павлоград и все близлежащие села района.

Смилянский отметил, что все резервные схемы уже работают.

"Пенсии, лекарства, посылки и письма будут доставляться по графику. Если в первые дни возникнут небольшие задержки, пока налаживаются процессы, — приносим извинения и благодарим за понимание. Мы обязательно возместим клиентам всё, что было уничтожено во время удара.

Благодарим спасателей, которые ликвидируют последствия атаки, а также всех, кто поддерживает нашу команду в это сложное время. Светлая память погибшим", — добавил он.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области, вследствие чего известно о двух погибших и пожарах на складах логистических компаний и в магазине.