Российская "Бандероль" уничтожила сортировочное депо "Укрпочты" в Павлограде: погибли две сотрудницы. ФОТО
Сегодня, 6 августа, россияне нанесли удар ракетой "Бандероль" по Павлограду в Днепропетровской области, вследствие чего были уничтожены сортировочное депо "Укрпочты" и пункт базирования передвижных отделений.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Сегодня у семьи "Укрпочты" тяжелый день. В Павлограде российская "Бандероль" сегодня уничтожила наше сортировочное депо и точку базирования передвижных отделений. Самое болезненное то, что этот удар унес жизни двух сотрудниц: Оли и Оли. Соболезнуем их родным, друзьям и всей большой команде "Укрпочты", которая переживает эту утрату", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время обстрела был ранен механик.
Резервные схемы уже работают
Сообщается, что это депо обслуживало Павлоград и все близлежащие села района.
Смилянский отметил, что все резервные схемы уже работают.
"Пенсии, лекарства, посылки и письма будут доставляться по графику. Если в первые дни возникнут небольшие задержки, пока налаживаются процессы, — приносим извинения и благодарим за понимание. Мы обязательно возместим клиентам всё, что было уничтожено во время удара.
Благодарим спасателей, которые ликвидируют последствия атаки, а также всех, кто поддерживает нашу команду в это сложное время. Светлая память погибшим", — добавил он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области, вследствие чего известно о двух погибших и пожарах на складах логистических компаний и в магазине.
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