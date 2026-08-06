Четыре отделения "Укрпочты" приостановили работу в Краматорской громаде из-за ситуации с безопасностью
В Краматорской громаде Донецкой области в связи с обстановкой в сфере безопасности вынужденно приостановлена работа четырёх отделений АО "Укрпочта".
Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В связи с ситуацией в сфере безопасности АО "Укрпочта" вынуждена приостановить работу четырех отделений на территории Краматорской громады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отделения не будут работать по следующим адресам:
- 84303 — просп. Металлургов, 2;
- 84308 — ул. Нижняя, 104;
- 84311 — ул. Депутатская, 13;
- 84318 — ул. Софиевская, 149.
В то же время отмечается, что жители города по-прежнему могут получить полный спектр почтовых и финансовых услуг в отделениях, которые продолжают работать, в частности, отправить и получить посылки.
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