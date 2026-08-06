Чотири відділення "Укрпошти" призупинили роботу у Краматорській громаді через безпекову ситуацію

У Краматорській громаді Донецької області у зв'язку з безпековою ситуацією вимушено призупинено роботу чотирьох відділень АТ "Укрпошта".

Про це повідомила Краматорська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"У зв'язку з безпековою ситуацією АТ "Укрпошта" вимушено призупинила роботу чотирьох відділень на території Краматорської громади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відділення не працюватимуть за такими адресами:

84303 - просп. Металургів, 2;

84308 - вул. Нижня, 104;

84311 - вул. Депутатська, 13;

84318 - вул. Софіївська, 149.

Водночас зауважується, що мешканці міста й надалі можуть отримати повний спектр поштових та фінансових послуг у відділеннях, які продовжують працювати, зокрема здійснити відправлення та отримання посилок.

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