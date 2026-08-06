Чотири відділення "Укрпошти" призупинили роботу у Краматорській громаді через безпекову ситуацію
У Краматорській громаді Донецької області у зв'язку з безпековою ситуацією вимушено призупинено роботу чотирьох відділень АТ "Укрпошта".
Про це повідомила Краматорська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"У зв'язку з безпековою ситуацією АТ "Укрпошта" вимушено призупинила роботу чотирьох відділень на території Краматорської громади", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відділення не працюватимуть за такими адресами:
- 84303 - просп. Металургів, 2;
- 84308 - вул. Нижня, 104;
- 84311 - вул. Депутатська, 13;
- 84318 - вул. Софіївська, 149.
Водночас зауважується, що мешканці міста й надалі можуть отримати повний спектр поштових та фінансових послуг у відділеннях, які продовжують працювати, зокрема здійснити відправлення та отримання посилок.
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