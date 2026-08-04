Рашисти завдали авіаудару по багатоквартирному мікрорайону Краматорська: 4 людини поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 4 серпня 2026 війська РФ завдали авіаудару по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Краматорськ зазнав авіаудару - багатоквартирний мікрорайон. За попередньою інформацією, є постраждалі. Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, над ліквідацією працюють всі відповідні служби", - зауважив він.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Як пізніше повідомили в Донецькій ОВА, 4 людини поранені сьогодні вранці у Краматорську.

"Росіяни скинули в центр міста дві авіабомби, пошкодили житлові і нежитлові будівлі. На місці працюють всі відповідальні служби. Точну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо", - йдеться у повідомленні.









Також очільник області Вадим Філашкін наголосив, що це - черговий цілеспрямований удар по цивільних.

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"Залишатися в області - небезпечно! Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся", - закликає він.