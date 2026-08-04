Рашисты нанесли авиаудар по многоквартирному микрорайону Краматорска: раненых уже более 20 (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 4 августа 2026 года войска РФ нанесли авиаудар по Краматорску в Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Краматорск подвергся авиаудару - пострадал многоквартирный микрорайон. По предварительной информации, есть пострадавшие. Устанавливаем окончательные последствия российского террора, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - отметил он.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Как позже сообщили в Донецкой ОВА, 4 человека ранены сегодня утром в Краматорске.
"Россияне сбросили в центр города две авиабомбы, повредили жилые и нежилые здания. На месте работают все ответственные службы. Точное количество жертв и объемы разрушений устанавливаем", - говорится в сообщении.
Также глава области Вадим Филашкин подчеркнул, что это – очередной целенаправленный удар по гражданским.
"Остаться в области – опасно! Призываю всех, кто еще остается вблизи линии фронта: эвакуируйтесь", – призывает он.
По данным облпрокуратуры, в результате попадания в жилой дом ранены 15 гражданских.
4 августа 2026 в 10:17 войска РФ применили, вероятно, авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК по Краматорску. Одно из попаданий произошло в жилой дом в центре города.
- В результате атаки телесные повреждения получили, по меньшей мере, 15 гражданских. Среди пострадавших – шесть мужчин 22, 37, 43, 61, 75 и 76 лет и девять женщин в возрасте от 18 до 74 лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
- Окончательные последствия вражеских обстрелов устанавливаются.
- При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным ОВА, по состоянию на 12:50 количество раненых возросло до 21.
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