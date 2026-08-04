Рашисты нанесли авиаудар по многоквартирному микрорайону Краматорска: раненых уже более 20 (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 4 августа 2026 года войска РФ нанесли авиаудар по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Краматорск подвергся авиаудару - пострадал многоквартирный микрорайон. По предварительной информации, есть пострадавшие. Устанавливаем окончательные последствия российского террора, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - отметил он.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Обновленная информация

Как позже сообщили в Донецкой ОВА, 4 человека ранены сегодня утром в Краматорске.

"Россияне сбросили в центр города две авиабомбы, повредили жилые и нежилые здания. На месте работают все ответственные службы. Точное количество жертв и объемы разрушений устанавливаем", - говорится в сообщении.









Также глава области Вадим Филашкин подчеркнул, что это – очередной целенаправленный удар по гражданским.

"Остаться в области – опасно! Призываю всех, кто еще остается вблизи линии фронта: эвакуируйтесь", – призывает он.

По данным облпрокуратуры, в результате попадания в жилой дом ранены 15 гражданских.

4 августа 2026 в 10:17 войска РФ применили, вероятно, авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК по Краматорску. Одно из попаданий произошло в жилой дом в центре города.

В результате атаки телесные повреждения получили, по меньшей мере, 15 гражданских. Среди пострадавших – шесть мужчин 22, 37, 43, 61, 75 и 76 лет и девять женщин в возрасте от 18 до 74 лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Окончательные последствия вражеских обстрелов устанавливаются.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным ОВА, по состоянию на 12:50 количество раненых возросло до 21.

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