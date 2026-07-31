Россия утром нанесла массированный удар по Краматорску: погибла женщина, шесть человек ранены. ФОТОрепортаж
Утром 31 июля российские военные подвергли массированному обстрелу жилой микрорайон Краматорска. В результате атаки погиб один человек
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской совет
В 10:25 31 июля российские войска нанесли массированный удар по многоквартирному микрорайону Краматорска.
Под обстрел попали жилые дома, супермаркет и учебное заведение.
По предварительной информации, погибла женщина. Еще четверо человек — три женщины и мужчина — получили ранения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
На местах ударов продолжается ликвидация последствий
На местах российских атак продолжают работать спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и документируют нанесенные разрушения.
Что предшествовало?
Вечером 30 июля российские войска нанесли авиаудар по Краматорску.
По предварительной информации, оккупанты применили четыре авиабомбы ФАБ-250, которые сбросили на спальный микрорайон города. Одно из попаданий пришлось на многоэтажный жилой дом.
Последствия атаки
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