Россия утром нанесла массированный удар по Краматорску: погибла женщина, шесть человек ранены. ФОТОрепортаж

Утром 31 июля российские военные подвергли массированному обстрелу жилой микрорайон Краматорска. В результате атаки погиб один человек

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской совет

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В 10:25 31 июля российские войска нанесли массированный удар по многоквартирному микрорайону Краматорска.

Под обстрел попали жилые дома, супермаркет и учебное заведение.

По предварительной информации, погибла женщина. Еще четверо человек — три женщины и мужчина — получили ранения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На местах ударов продолжается ликвидация последствий

На местах российских атак продолжают работать спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и документируют нанесенные разрушения.

Что предшествовало?

Вечером 30 июля российские войска нанесли авиаудар по Краматорску.

По предварительной информации, оккупанты применили четыре авиабомбы ФАБ-250, которые сбросили на спальный микрорайон города. Одно из попаданий пришлось на многоэтажный жилой дом.

Последствия атаки







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