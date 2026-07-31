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Россия утром нанесла массированный удар по Краматорску: погибла женщина, шесть человек ранены. ФОТОрепортаж

Утром 31 июля российские военные подвергли массированному обстрелу жилой микрорайон Краматорска. В результате атаки погиб один человек

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской совет

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В 10:25 31 июля российские войска нанесли массированный удар по многоквартирному микрорайону Краматорска.

Под обстрел попали жилые дома, супермаркет и учебное заведение.

По предварительной информации, погибла женщина. Еще четверо человек — три женщины и мужчина — получили ранения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На местах ударов продолжается ликвидация последствий

На местах российских атак продолжают работать спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и документируют нанесенные разрушения.

Что предшествовало?

Вечером 30 июля российские войска нанесли авиаудар по Краматорску.

По предварительной информации, оккупанты применили четыре авиабомбы ФАБ-250, которые сбросили на спальный микрорайон города. Одно из попаданий пришлось на многоэтажный жилой дом.

Последствия атаки

Удар по Краматорску 31 июля
Удар по Краматорску 31 июля
Удар по Краматорску 31 июля

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Автор: 

Краматорськ (2601) обстрел (34625) Донецкая область (12943) Краматорский район (1382)
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