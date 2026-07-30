Рашисты нанесли удар четырьмя ФАБами по спальному микрорайону Краматорска: есть раненые. ФОТО
Российские оккупанты нанесли авиаудары по спальному микрорайону Краматорска.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"По предварительной информации, российские войска сбросили четыре ФАБ-250 на спальный микрорайон города.
Одно из попаданий пришлось на многоэтажный дом", - говорится в сообщении.
По состоянию на 22:00 известно о двух раненых - женщине и девушке.
В настоящее время на месте работают соответствующие службы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль