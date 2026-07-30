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Рашисты нанесли удар четырьмя ФАБами по спальному микрорайону Краматорска: есть раненые. ФОТО

Российские оккупанты нанесли авиаудары по спальному микрорайону Краматорска.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

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"По предварительной информации, российские войска сбросили четыре ФАБ-250 на спальный микрорайон города.

Одно из попаданий пришлось на многоэтажный дом", - говорится в сообщении.

Россия нанесла удар ФАБами по Краматорску: известно о раненых

По состоянию на 22:00 известно о двух раненых - женщине и девушке.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

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Краматорськ (2600) обстрел (34595) Донецкая область (12940) Краматорский район (1382)
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