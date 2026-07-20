Ночной удар девятью КАБами по Краматорску: двое погибших и 10 раненых. ФОТО
Российские войска ночью сбросили девять управляемых авиабомб на Краматорск. Погибли два человека, еще 10 получили ранения. Повреждены многоэтажные дома и медицинские учреждения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.
Одна из авиабомб попала прямо в многоэтажный дом. Еще несколько взорвались на территории больницы и рядом с медицинскими учреждениями. Несмотря на значительные разрушения, самое главное — пациенты не пострадали.
Всего повреждены 9 многоэтажных домов и 3 медицинских учреждения.
По предварительной информации, еще пятеро гражданских получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и эвакуирован в Днепр. Остальные получают необходимую медицинскую помощь.
"Россияне атаковали людей в их собственных домах, пока те спали. Они намеренно выбрали ночь, когда семьи находились в квартирах и меньше всего могли защититься. Это циничная охота на мирных жителей, единственная цель которой — убить как можно больше украинцев и посеять страх", — отметил Филашкин.
Последствия атаки
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