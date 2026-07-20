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Ночной удар девятью КАБами по Краматорску: двое погибших и 10 раненых. ФОТО

Российские войска ночью сбросили девять управляемых авиабомб на Краматорск. Погибли два человека, еще 10 получили ранения. Повреждены многоэтажные дома и медицинские учреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.

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Одна из авиабомб попала прямо в многоэтажный дом. Еще несколько взорвались на территории больницы и рядом с медицинскими учреждениями. Несмотря на значительные разрушения, самое главное — пациенты не пострадали.

Всего повреждены 9 многоэтажных домов и 3 медицинских учреждения.

По предварительной информации, еще пятеро гражданских получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и эвакуирован в Днепр. Остальные получают необходимую медицинскую помощь.

"Россияне атаковали людей в их собственных домах, пока те спали. Они намеренно выбрали ночь, когда семьи находились в квартирах и меньше всего могли защититься. Это циничная охота на мирных жителей, единственная цель которой — убить как можно больше украинцев и посеять страх", — отметил Филашкин.

Последствия атаки

Дев'ять КАБів по Краматорську: є загиблі, поранені та масштабні руйнування
Дев'ять КАБів по Краматорську: є загиблі, поранені та масштабні руйнування
Дев'ять КАБів по Краматорську: є загиблі, поранені та масштабні руйнування

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Краматорськ (2519) обстрел (33842) Донецкая область (12646) КАБ (583) Краматорский район (1344)
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