Харьковщина и Донетчина под ударами РФ: погибли как минимум восемь человек, более 60 получили ранения. ФОТОрепортаж

Харьковская и Донецкая области подверглись новым ударам со стороны России. Погибли мирные жители, десятки человек пострадали. Разрушениям подверглись жилые кварталы, предприятия, АЗС и транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Харьковская область: четверо погибших и 48 пострадавших в результате российских ударов

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 23 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 48 получили ранения, среди них — ребенок, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Больше всего пострадал Изюм, где ранены 23 человека, в том числе у годовалого мальчика развилась острая стрессовая реакция.

В поселке Новый Коротич погибли мужчины в возрасте 24, 25, 45 и 62 лет, ещё 20 человек пострадали.

Также:

в Харькове ранена 51-летняя женщина;

возле Великого Бурлука 56-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию;

в Слатино ранен 61-летний мужчина;

в Купянске 38-летний мужчина получил ранения от взрыва;

в селе Сеньок ранен 52-летний мужчина.

Кроме того, медики оказали помощь двум женщинам, получившим ранения во время обстрела Белого Колодезя ещё 24 июня.

Враг применил ракеты, КАБы и десятки дронов. В частности:

4 ракеты;

1 РСЗО;

1 управляемая авиабомба;

БПЛА типа "Герань-2";

4 дрона "Молния";

7 FPV-дронов;

57 беспилотников других типов.

В Харькове ударными дронами были атакованы Шевченковский и Киевский районы.

Повреждены жилые дома, АЗС и почтовый терминал

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, в частности:

АЗС в Харькове;

жилые дома, магазины, административные здания, автобусы и автомобили в Богодуховском районе;

частные дома, гаражи и автомобили в Купянском районе;

семь многоквартирных домов и 20 автомобилей в Изюме;

почтовый терминал в Новом Коротиче;

АЗС и автомобиль в Златополе.







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала почтовый терминал вблизи Харькова тремя ракетами "Бандероль". ФОТОрепортаж



Донецкая область: четверо погибших и 13 раненых в результате российских атак

За сутки полиция зафиксировала 1 268 российских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.

Под обстрелами оказались 13 населенных пунктов, повреждено 73 гражданских объекта, из которых 45 — жилые дома.

Больше всего пострадали Краматорск и Славянск

В Краматорске россияне нанесли 10 ударов, в результате которых погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, банк, автомагазин и транспорт.

В ночь на 20 июля город подвергся ещё шести обстрелам. По предварительным данным, один человек погиб, ещё один получил ранения.

В Славянске российские войска применили авиабомбу КАБ-250, РСЗО "Смерч" и шесть дронов. Двое мирных жителей погибли, еще один ранен. Повреждения получили жилые дома, предприятие, административное здание и автомобили.

Обстрелы других населенных пунктов

В Дружковке ранены четыре человека в результате ударов КАБами и дронами.

В Малотарановке FPV-дрон атаковал автомобиль — ранены два человека.

В Беленьком после ударов авиабомбами ФАБ-250 и РСЗО "Ураган" ранен один человек, повреждены 10 частных домов.

В Степановке пострадали двое гражданских, поврежден автомобиль.

Также разрушения зафиксированы в Святогорске, Билбасовке, Карповке, Новоиверском, Маячке и Шабельковке, где после удара тремя КАБами повреждены пять частных домов, автомобили и мотоцикл.











Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на Донетчине: двое погибших. ФОТО