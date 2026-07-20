Харьковщина и Донетчина под ударами РФ: погибли как минимум восемь человек, более 60 получили ранения. ФОТОрепортаж
Харьковская и Донецкая области подверглись новым ударам со стороны России. Погибли мирные жители, десятки человек пострадали. Разрушениям подверглись жилые кварталы, предприятия, АЗС и транспорт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Харьковская область: четверо погибших и 48 пострадавших в результате российских ударов
За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 23 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 48 получили ранения, среди них — ребенок, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Больше всего пострадал Изюм, где ранены 23 человека, в том числе у годовалого мальчика развилась острая стрессовая реакция.
В поселке Новый Коротич погибли мужчины в возрасте 24, 25, 45 и 62 лет, ещё 20 человек пострадали.
Также:
- в Харькове ранена 51-летняя женщина;
- возле Великого Бурлука 56-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию;
- в Слатино ранен 61-летний мужчина;
- в Купянске 38-летний мужчина получил ранения от взрыва;
- в селе Сеньок ранен 52-летний мужчина.
Кроме того, медики оказали помощь двум женщинам, получившим ранения во время обстрела Белого Колодезя ещё 24 июня.
Враг применил ракеты, КАБы и десятки дронов. В частности:
- 4 ракеты;
- 1 РСЗО;
- 1 управляемая авиабомба;
- БПЛА типа "Герань-2";
- 4 дрона "Молния";
- 7 FPV-дронов;
- 57 беспилотников других типов.
В Харькове ударными дронами были атакованы Шевченковский и Киевский районы.
Повреждены жилые дома, АЗС и почтовый терминал
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, в частности:
- АЗС в Харькове;
- жилые дома, магазины, административные здания, автобусы и автомобили в Богодуховском районе;
- частные дома, гаражи и автомобили в Купянском районе;
- семь многоквартирных домов и 20 автомобилей в Изюме;
- почтовый терминал в Новом Коротиче;
- АЗС и автомобиль в Златополе.
Донецкая область: четверо погибших и 13 раненых в результате российских атак
За сутки полиция зафиксировала 1 268 российских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.
Под обстрелами оказались 13 населенных пунктов, повреждено 73 гражданских объекта, из которых 45 — жилые дома.
Больше всего пострадали Краматорск и Славянск
В Краматорске россияне нанесли 10 ударов, в результате которых погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, банк, автомагазин и транспорт.
В ночь на 20 июля город подвергся ещё шести обстрелам. По предварительным данным, один человек погиб, ещё один получил ранения.
В Славянске российские войска применили авиабомбу КАБ-250, РСЗО "Смерч" и шесть дронов. Двое мирных жителей погибли, еще один ранен. Повреждения получили жилые дома, предприятие, административное здание и автомобили.
Обстрелы других населенных пунктов
В Дружковке ранены четыре человека в результате ударов КАБами и дронами.
В Малотарановке FPV-дрон атаковал автомобиль — ранены два человека.
В Беленьком после ударов авиабомбами ФАБ-250 и РСЗО "Ураган" ранен один человек, повреждены 10 частных домов.
В Степановке пострадали двое гражданских, поврежден автомобиль.
Также разрушения зафиксированы в Святогорске, Билбасовке, Карповке, Новоиверском, Маячке и Шабельковке, где после удара тремя КАБами повреждены пять частных домов, автомобили и мотоцикл.
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