РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13338 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины Обстрелы Харьковщина
489 0

Харьковщина и Донетчина под ударами РФ: погибли как минимум восемь человек, более 60 получили ранения. ФОТОрепортаж

Харьковская и Донецкая области подверглись новым ударам со стороны России. Погибли мирные жители, десятки человек пострадали. Разрушениям подверглись жилые кварталы, предприятия, АЗС и транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Харьковская область: четверо погибших и 48 пострадавших в результате российских ударов

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 23 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 48 получили ранения, среди них — ребенок, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Больше всего пострадал Изюм, где ранены 23 человека, в том числе у годовалого мальчика развилась острая стрессовая реакция.

В поселке Новый Коротич погибли мужчины в возрасте 24, 25, 45 и 62 лет, ещё 20 человек пострадали.

Также:

  • в Харькове ранена 51-летняя женщина;
  • возле Великого Бурлука 56-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию;
  • в Слатино ранен 61-летний мужчина;
  • в Купянске 38-летний мужчина получил ранения от взрыва;
  • в селе Сеньок ранен 52-летний мужчина.

Кроме того, медики оказали помощь двум женщинам, получившим ранения во время обстрела Белого Колодезя ещё 24 июня.

Враг применил ракеты, КАБы и десятки дронов. В частности:

  • 4 ракеты;
  • 1 РСЗО;
  • 1 управляемая авиабомба;
  • БПЛА типа "Герань-2";
  • 4 дрона "Молния";
  • 7 FPV-дронов;
  • 57 беспилотников других типов.

В Харькове ударными дронами были атакованы Шевченковский и Киевский районы.

Повреждены жилые дома, АЗС и почтовый терминал

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, в частности:

  • АЗС в Харькове;
  • жилые дома, магазины, административные здания, автобусы и автомобили в Богодуховском районе;
  • частные дома, гаражи и автомобили в Купянском районе;
  • семь многоквартирных домов и 20 автомобилей в Изюме;
  • почтовый терминал в Новом Коротиче;
  • АЗС и автомобиль в Златополе.

РФ нанесла удары по Харькову и 23 населенным пунктам области.
РФ нанесла удары по Харькову и 23 населенным пунктам области.
РФ нанесла удары по Харькову и 23 населенным пунктам области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала почтовый терминал вблизи Харькова тремя ракетами "Бандероль". ФОТОрепортаж


Донецкая область: четверо погибших и 13 раненых в результате российских атак

За сутки полиция зафиксировала 1 268 российских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.

Под обстрелами оказались 13 населенных пунктов, повреждено 73 гражданских объекта, из которых 45 — жилые дома.

Больше всего пострадали Краматорск и Славянск

В Краматорске россияне нанесли 10 ударов, в результате которых погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, банк, автомагазин и транспорт.

В ночь на 20 июля город подвергся ещё шести обстрелам. По предварительным данным, один человек погиб, ещё один получил ранения.

В Славянске российские войска применили авиабомбу КАБ-250, РСЗО "Смерч" и шесть дронов. Двое мирных жителей погибли, еще один ранен. Повреждения получили жилые дома, предприятие, административное здание и автомобили.

Обстрелы других населенных пунктов

В Дружковке ранены четыре человека в результате ударов КАБами и дронами.

В Малотарановке FPV-дрон атаковал автомобиль — ранены два человека.

В Беленьком после ударов авиабомбами ФАБ-250 и РСЗО "Ураган" ранен один человек, повреждены 10 частных домов.

В Степановке пострадали двое гражданских, поврежден автомобиль.

Также разрушения зафиксированы в Святогорске, Билбасовке, Карповке, Новоиверском, Маячке и Шабельковке, где после удара тремя КАБами повреждены пять частных домов, автомобили и мотоцикл.

Удары по Донецкой области
Удары по Донецкой области
Удары по Донецкой области
Удары по Донецкой области
Удары по Донецкой области

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на Донетчине: двое погибших. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (2519) Харьков (7975) Донецкая область (12646) Изюм (316) Харьковская область (2957) Краматорский район (1344) Богодуховский район (198) Изюмский район (253) Купянский район (772) Лозовский район (55) Харьковский район (1013) Дружковка (188) Беленькое (18) Малотарановка (8) Славянск (2761) Великий Бурлук (37) Купянск (1005) Сенек (1) Первомайский (9) Новый Коротыч (1) Степанковка (6)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 