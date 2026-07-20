Харківщина й Донеччина під ударами РФ: загинули щонайменше вісім людей, понад 60 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Харківщина та Донеччина зазнали нових російських ударів. Загинули мирні жителі, десятки людей постраждали. Руйнувань зазнали житлові квартали, підприємства, АЗС і транспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Харківщина: четверо загиблих і 48 постраждалих внаслідок російських ударів

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 48 дістали поранення, серед них - дитина, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Найбільше постраждав Ізюм, де поранено 23 людини, зокрема гостру реакцію на стрес дістав однорічний хлопчик.

У селищі Новий Коротич загинули чоловіки віком 24, 25, 45 та 62 роки, ще 20 людей постраждали.

Також:

у Харкові поранено 51-річну жінку;

біля Великого Бурлука 56-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес;

у Слатиному поранено 61-річного чоловіка;

у Куп'янську вибухових поранень зазнав 38-річний чоловік;

у селі Сеньок поранено 52-річного чоловіка.

Крім того, медики надали допомогу двом жінкам, які отримали поранення під час обстрілу Білого Колодязя ще 24 червня.

Ворог застосував ракети, КАБи та десятки дронів. Зокрема:

4 ракети;

1 РСЗВ;

1 керовану авіабомбу;

БпЛА типу "Герань-2";

4 дрони "Молнія";

7 FPV-дронів;

57 безпілотників інших типів.

У Харкові ударними дронами були атаковані Шевченківський та Київський райони.

Пошкоджено житло, АЗС і поштовий термінал

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема:

АЗС у Харкові;

житлові будинки, магазини, адмінбудівлі, автобуси та автомобілі у Богодухівському районі;

приватні будинки, гаражі та автомобілі у Куп'янському районі;

сім багатоквартирних будинків і 20 автомобілів в Ізюмі;

поштовий термінал у Новому Коротичі;

АЗС та автомобіль у Златополі.







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Донеччина: четверо загиблих і 13 поранених через російські атаки

За добу поліція зафіксувала 1 268 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.

Під обстрілами опинилися 13 населених пунктів, пошкоджено 73 цивільні об'єкти, з яких 45 - житлові будинки.

Найбільше постраждали Краматорськ і Слов'янськ

У Краматорську росіяни завдали 10 ударів, внаслідок яких загинула одна людина, ще двоє поранені. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, банк, автомагазин і транспорт.

У ніч на 20 липня місто зазнало ще шести обстрілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

У Слов'янську російські війська застосували авіабомбу КАБ-250, РСЗВ "Смерч" і шість дронів. Двоє мирних жителів загинули, ще один поранений. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, адміністративна будівля та автомобілі.

Обстріли інших громад

У Дружківці поранено чотирьох людей після ударів КАБами та дронами.

У Малотаранівці FPV-дрон атакував автомобіль — поранено двох людей.

У Біленькому після ударів авіабомбами ФАБ-250 та РСЗВ "Ураган" поранено одну людину, пошкоджено 10 приватних будинків.

У Степанівці постраждали двоє цивільних, пошкоджено автомобіль.

Також руйнування зафіксовані у Святогірську, Билбасівці, Карпівці, Новоіверському, Маячці та Шабельківці, де після удару трьома КАБами пошкоджено п'ять приватних будинків, автомобілі та мотоцикл.











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