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Харківщина й Донеччина під ударами РФ: загинули щонайменше вісім людей, понад 60 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Харківщина та Донеччина зазнали нових російських ударів. Загинули мирні жителі, десятки людей постраждали. Руйнувань зазнали житлові квартали, підприємства, АЗС і транспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Харківщина: четверо загиблих і 48 постраждалих внаслідок російських ударів

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 48 дістали поранення, серед них - дитина, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Найбільше постраждав Ізюм, де поранено 23 людини, зокрема гостру реакцію на стрес дістав однорічний хлопчик.

У селищі Новий Коротич загинули чоловіки віком 24, 25, 45 та 62 роки, ще 20 людей постраждали.

Також:

  • у Харкові поранено 51-річну жінку;
  • біля Великого Бурлука 56-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес;
  • у Слатиному поранено 61-річного чоловіка;
  • у Куп'янську вибухових поранень зазнав 38-річний чоловік;
  • у селі Сеньок поранено 52-річного чоловіка.

Крім того, медики надали допомогу двом жінкам, які отримали поранення під час обстрілу Білого Колодязя ще 24 червня.

Ворог застосував ракети, КАБи та десятки дронів. Зокрема:

  • 4 ракети;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 керовану авіабомбу;
  • БпЛА типу "Герань-2";
  • 4 дрони "Молнія";
  • 7 FPV-дронів;
  • 57 безпілотників інших типів.

У Харкові ударними дронами були атаковані Шевченківський та Київський райони.

Пошкоджено житло, АЗС і поштовий термінал

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема:

  • АЗС у Харкові;
  • житлові будинки, магазини, адмінбудівлі, автобуси та автомобілі у Богодухівському районі;
  • приватні будинки, гаражі та автомобілі у Куп'янському районі;
  • сім багатоквартирних будинків і 20 автомобілів в Ізюмі;
  • поштовий термінал у Новому Коротичі;
  • АЗС та автомобіль у Златополі.

РФ завдала ударів по Харкову та 23 населених пунктах області.
РФ завдала ударів по Харкову та 23 населених пунктах області.
РФ завдала ударів по Харкову та 23 населених пунктах області.

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Донеччина: четверо загиблих і 13 поранених через російські атаки

За добу поліція зафіксувала 1 268 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.

Під обстрілами опинилися 13 населених пунктів, пошкоджено 73 цивільні об'єкти, з яких 45 - житлові будинки.

Найбільше постраждали Краматорськ і Слов'янськ

У Краматорську росіяни завдали 10 ударів, внаслідок яких загинула одна людина, ще двоє поранені. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, банк, автомагазин і транспорт.

У ніч на 20 липня місто зазнало ще шести обстрілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

У Слов'янську російські війська застосували авіабомбу КАБ-250, РСЗВ "Смерч" і шість дронів. Двоє мирних жителів загинули, ще один поранений. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, адміністративна будівля та автомобілі.

Обстріли інших громад

У Дружківці поранено чотирьох людей після ударів КАБами та дронами.

У Малотаранівці FPV-дрон атакував автомобіль — поранено двох людей.

У Біленькому після ударів авіабомбами ФАБ-250 та РСЗВ "Ураган" поранено одну людину, пошкоджено 10 приватних будинків.

У Степанівці постраждали двоє цивільних, пошкоджено автомобіль.

Також руйнування зафіксовані у Святогірську, Билбасівці, Карпівці, Новоіверському, Маячці та Шабельківці, де після удару трьома КАБами пошкоджено п'ять приватних будинків, автомобілі та мотоцикл.

Удари по Донеччині
Удари по Донеччині
Удари по Донеччині
Удари по Донеччині
Удари по Донеччині

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Автор: 

Краматорськ (963) Харків (6223) Донецька область (11530) Ізюм (375) Харківська область (3016) Краматорський район (1360) Богодухівський район (197) Ізюмський район (253) Куп’янський район (771) Лозівський район (56) Харківський район (1031) Дружківка (190) Біленьке (18) Малотаранівка (8) Слов’янськ (866) Великий Бурлук (36) Куп’янськ (1129) Сеньок (1) Златопіль (8) Новий Коротич (1) Степанівка (6)
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