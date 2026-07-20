Харківщина й Донеччина під ударами РФ: загинули щонайменше вісім людей, понад 60 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Харківщина та Донеччина зазнали нових російських ударів. Загинули мирні жителі, десятки людей постраждали. Руйнувань зазнали житлові квартали, підприємства, АЗС і транспорт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Харківщина: четверо загиблих і 48 постраждалих внаслідок російських ударів
Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 48 дістали поранення, серед них - дитина, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Найбільше постраждав Ізюм, де поранено 23 людини, зокрема гостру реакцію на стрес дістав однорічний хлопчик.
У селищі Новий Коротич загинули чоловіки віком 24, 25, 45 та 62 роки, ще 20 людей постраждали.
Також:
- у Харкові поранено 51-річну жінку;
- біля Великого Бурлука 56-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес;
- у Слатиному поранено 61-річного чоловіка;
- у Куп'янську вибухових поранень зазнав 38-річний чоловік;
- у селі Сеньок поранено 52-річного чоловіка.
Крім того, медики надали допомогу двом жінкам, які отримали поранення під час обстрілу Білого Колодязя ще 24 червня.
Ворог застосував ракети, КАБи та десятки дронів. Зокрема:
- 4 ракети;
- 1 РСЗВ;
- 1 керовану авіабомбу;
- БпЛА типу "Герань-2";
- 4 дрони "Молнія";
- 7 FPV-дронів;
- 57 безпілотників інших типів.
У Харкові ударними дронами були атаковані Шевченківський та Київський райони.
Пошкоджено житло, АЗС і поштовий термінал
Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема:
- АЗС у Харкові;
- житлові будинки, магазини, адмінбудівлі, автобуси та автомобілі у Богодухівському районі;
- приватні будинки, гаражі та автомобілі у Куп'янському районі;
- сім багатоквартирних будинків і 20 автомобілів в Ізюмі;
- поштовий термінал у Новому Коротичі;
- АЗС та автомобіль у Златополі.
Донеччина: четверо загиблих і 13 поранених через російські атаки
За добу поліція зафіксувала 1 268 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.
Під обстрілами опинилися 13 населених пунктів, пошкоджено 73 цивільні об'єкти, з яких 45 - житлові будинки.
Найбільше постраждали Краматорськ і Слов'янськ
У Краматорську росіяни завдали 10 ударів, внаслідок яких загинула одна людина, ще двоє поранені. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, банк, автомагазин і транспорт.
У ніч на 20 липня місто зазнало ще шести обстрілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
У Слов'янську російські війська застосували авіабомбу КАБ-250, РСЗВ "Смерч" і шість дронів. Двоє мирних жителів загинули, ще один поранений. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, адміністративна будівля та автомобілі.
Обстріли інших громад
У Дружківці поранено чотирьох людей після ударів КАБами та дронами.
У Малотаранівці FPV-дрон атакував автомобіль — поранено двох людей.
У Біленькому після ударів авіабомбами ФАБ-250 та РСЗВ "Ураган" поранено одну людину, пошкоджено 10 приватних будинків.
У Степанівці постраждали двоє цивільних, пошкоджено автомобіль.
Також руйнування зафіксовані у Святогірську, Билбасівці, Карпівці, Новоіверському, Маячці та Шабельківці, де після удару трьома КАБами пошкоджено п'ять приватних будинків, автомобілі та мотоцикл.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль